# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του – Panic button στη σύζυγό του

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 60 άτομα
Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του – Panic button στη σύζυγό του

Στη σύλληψη του μουσικού Άρη Μουγκοπέτρου προχώρησαν οι Αρχές ανήμερα των Χριστουγέννων, έπειτα από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Μουγκοπέτρος μετέβη στις 25/12 στο Α.Τ. Τρίπολης με πρόθεση να καταθέσει μήνυση για αρπαγή ανηλίκου. Ωστόσο, είχε προηγηθεί μήνυση της συζύγου του εις βάρος του, με αποτέλεσμα να συλληφθεί άμεσα. Το ζευγάρι φέρεται να βρίσκεται σε διάσταση.

Ο ίδιος, σε δηλώσεις του στο MEGA, ανέφερε ότι μετά το σοβαρό ατύχημα που τον άφησε με αναπηρία και απώλεια δύο δαχτύλων, έχει αλλάξει ριζικά η οικογενειακή του κατάσταση, τονίζοντας πως μοναδικός του στόχος είναι να δει τα παιδιά του, ειδικά τις ημέρες των γιορτών.

Για λόγους προστασίας, στη σύζυγό του χορηγήθηκε panic button, ενώ ο μουσικός αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

 
Παραίτηση του δικηγόρου του
Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι μία ημέρα πριν από τη σύλληψη, ο δικηγόρος που χειριζόταν τις ποινικές υποθέσεις του μουσικού μετά το ατύχημα του Απριλίου 2025, Κωνσταντίνος Αλ. Παπαναστασίου, παραιτήθηκε από την εκπροσώπησή του.

Στην επιστολή παραίτησής του, ο δικηγόρος κάνει λόγο για «αγεφύρωτες διαφορές ως προς τον τρόπο χειρισμού και τη στρατηγική των υποθέσεων», ξεκαθαρίζοντας ότι η διακοπή της συνεργασίας δεν συνοδεύεται από περαιτέρω σχόλια επί της ουσίας.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να απασχολήσει τις δικαστικές Αρχές τις επόμενες ώρες.

Διαβάστε ακόμα: Στέφανος Παπαδόπουλος: Τα έμαθα όλα από την τηλεόραση - Όσα λέει για τη μήνυση και την απόλυσή του

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Θρήνος για την Ελληνίδα αεροσυνοδό του μοιραίου Falcon 50 στην Τουρκία – Ποια ήταν η Μαρία Παππά
Κοινωνία

Θρήνος για την Ελληνίδα αεροσυνοδό του μοιραίου Falcon 50 στην Τουρκία – Ποια ήταν η Μαρία Παππά

Χριστούγεννα στον δρόμο για τους αγρότες: Γιόρτασαν στα μπλόκα με τραπέζι, μουσική και ξεκάθαρο μήνυμα συνέχισης
Κοινωνία

Χριστούγεννα στον δρόμο για τους αγρότες: Γιόρτασαν στα μπλόκα με τραπέζι, μουσική και ξεκάθαρο μήνυμα συνέχισης

Πέθανε στα 60 του ο Πατ Φιν – Ο ηθοποιός που πέρασε από «Friends», «Seinfeld» και άφησε το στίγμα του στο «The Middle»
ShowBiz

Πέθανε στα 60 του ο Πατ Φιν – Ο ηθοποιός που πέρασε από «Friends», «Seinfeld» και άφησε το στίγμα του στο «The Middle»

Last Christmas: Πώς ένα τραγούδι των Wham! έγινε το απόλυτο χριστουγεννιάτικο φαινόμενο 40 χρόνων
ShowBiz

Last Christmas: Πώς ένα τραγούδι των Wham! έγινε το απόλυτο χριστουγεννιάτικο φαινόμενο 40 χρόνων

Το madata.gr σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα - Η γέννηση του Χριστού ας φέρει την ελπίδα
Κοινωνία

Το madata.gr σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα - Η γέννηση του Χριστού ας φέρει την ελπίδα