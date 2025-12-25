Στη σύλληψη του μουσικού Άρη Μουγκοπέτρου προχώρησαν οι Αρχές ανήμερα των Χριστουγέννων, έπειτα από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Μουγκοπέτρος μετέβη στις 25/12 στο Α.Τ. Τρίπολης με πρόθεση να καταθέσει μήνυση για αρπαγή ανηλίκου. Ωστόσο, είχε προηγηθεί μήνυση της συζύγου του εις βάρος του, με αποτέλεσμα να συλληφθεί άμεσα. Το ζευγάρι φέρεται να βρίσκεται σε διάσταση.

Ο ίδιος, σε δηλώσεις του στο MEGA, ανέφερε ότι μετά το σοβαρό ατύχημα που τον άφησε με αναπηρία και απώλεια δύο δαχτύλων, έχει αλλάξει ριζικά η οικογενειακή του κατάσταση, τονίζοντας πως μοναδικός του στόχος είναι να δει τα παιδιά του, ειδικά τις ημέρες των γιορτών.

Για λόγους προστασίας, στη σύζυγό του χορηγήθηκε panic button, ενώ ο μουσικός αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.



Παραίτηση του δικηγόρου του

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι μία ημέρα πριν από τη σύλληψη, ο δικηγόρος που χειριζόταν τις ποινικές υποθέσεις του μουσικού μετά το ατύχημα του Απριλίου 2025, Κωνσταντίνος Αλ. Παπαναστασίου, παραιτήθηκε από την εκπροσώπησή του.

Στην επιστολή παραίτησής του, ο δικηγόρος κάνει λόγο για «αγεφύρωτες διαφορές ως προς τον τρόπο χειρισμού και τη στρατηγική των υποθέσεων», ξεκαθαρίζοντας ότι η διακοπή της συνεργασίας δεν συνοδεύεται από περαιτέρω σχόλια επί της ουσίας.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να απασχολήσει τις δικαστικές Αρχές τις επόμενες ώρες.

