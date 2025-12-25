Γιατί κατέβηκε η ανάρτηση του Αλέξανδρου Τσουβέλα για τον Χριστό – «Να σας χαίρεται η μαμά σας», απαντά ο κωμικός

Αντιδράσεις και έντονη συζήτηση προκάλεσε ανήμερα των Χριστουγέννων ανάρτηση του Αλέξανδρος Τσουβέλας στα social media, η οποία τελικά κατέβηκε, έπειτα από κύμα αρνητικών σχολίων και καταγγελιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανάρτηση του stand-up comedian περιείχε σατιρική αναφορά στον Χριστό, στο γνώριμο ύφος που χαρακτηρίζει τη δημόσια παρουσία και το χιούμορ του. Ωστόσο, για μερίδα χρηστών ξεπέρασε τα όρια, με αποτέλεσμα να εκφραστούν έντονες διαμαρτυρίες και να υπάρξουν αναφορές προς την πλατφόρμα.



Γιατί αποσύρθηκε η ανάρτηση

Η ανάρτηση δεν διαγράφηκε από τον ίδιο τον κωμικό, αλλά κατέβηκε μετά από μαζικές αναφορές, καθώς κρίθηκε από κάποιους ως προσβλητική απέναντι στο θρησκευτικό συναίσθημα. Το περιστατικό άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τα όρια της σάτιρας, ειδικά όταν αυτή αγγίζει ζητήματα πίστης.



Η απάντηση του Αλέξανδρου Τσουβέλα

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας δεν άφησε το θέμα αναπάντητο. Σε νέα τοποθέτησή του, σχολίασε με αιχμηρό αλλά σαρκαστικό τόνο τις αντιδράσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Να σας χαίρεται η μαμά σας».

Με τη φράση αυτή, ο κωμικός επέλεξε να απαντήσει χωρίς να μπει σε εκτενή αντιπαράθεση, παραμένοντας στο ύφος που ακολουθεί διαχρονικά τόσο στη σκηνή όσο και στα κοινωνικά δίκτυα.



Το περιστατικό προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, με άλλους να υπερασπίζονται το δικαίωμα της σάτιρας και της ελευθερίας της έκφρασης και άλλους να θεωρούν ότι ορισμένα θέματα δεν προσφέρονται για χιούμορ. Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση δείχνει πόσο εύθραυστη παραμένει η ισορροπία ανάμεσα στη σάτιρα και την προσβολή, ιδιαίτερα σε ημέρες με έντονο θρησκευτικό συμβολισμό όπως τα Χριστούγεννα.

