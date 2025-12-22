Κανονικά στη θέση του κριτή και coach στο The Voice παραμένει ο Γιώργος Μαζωνάκης, την ώρα που το όνομά του βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης μετά την καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση που κατέθεσε σε βάρος του ο Στέφανος Παπαδόπουλος.

Ο 22χρονος τραγουδιστής προχώρησε σε μήνυση κατά του πρώην συνεργάτη του, κάνοντας λόγο για απρεπή συμπεριφορά. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μαζωνάκης αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για οργανωμένη προσπάθεια συκοφάντησης και εκβίασης.

Το βράδυ της Κυριακής (21/12), κατά τη διάρκεια των Cross Battles του μουσικού talent show, ο γνωστός καλλιτέχνης επέλεξε να στείλει ένα σαφές μήνυμα προς τις τηλεοπτικές εκπομπές που έχουν ασχοληθεί εκτενώς με την υπόθεση. Η παρέμβασή του ήρθε αφορμή από την ερμηνεία του τραγουδιού «Το Σύστημα» από διαγωνιζόμενη της ομάδας του Πάνος Μουζουράκης.

Τότε, ο Γιώργος Μαζωνάκης σχολίασε με εμφανή αιχμηρό τόνο:

«Κύριε συνάδελφε, να προσθέσουμε στο σύστημα και την τηλεόραση και τις εκπομπές που ξεφτιλίζουν ανθρώπους και τα λοιπά και τα λοιπά και είναι μέρος του συστήματος;».

Η τοποθέτησή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με πολλούς να τη θεωρούν έμμεση αλλά ξεκάθαρη απάντηση στον τρόπο κάλυψης της υπόθεσης από τα ΜΜΕ, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να εξελίσσεται τόσο σε νομικό όσο και σε δημόσιο επίπεδο.

