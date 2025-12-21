Θλίψη στο Χόλιγουντ: Αυτοκτόνησε στα 46 του ο ηθοποιός του The Wire, Τζέιμς Ράνσον

Βαρύ είναι το κλίμα στο Χόλιγουντ μετά την είδηση του θανάτου του Τζέιμς Ράνσον, σε ηλικία 46 ετών. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο ηθοποιός εντοπίστηκε νεκρός την Παρασκευή, με τις αρχές να κάνουν λόγο για αυτοκτονία.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο ιατροδικαστής του Λος Άντζελες, αναφέροντας ότι ο θάνατος προήλθε από απαγχονισμό. Οι συνθήκες διερευνήθηκαν άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο Ράνσον ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, η σύζυγός του, Jamie McPhee, είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανάρτηση για εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων υπέρ της National Alliance on Mental Illness (NAMI), γεγονός που προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση μετά τις εξελίξεις.

Η καριέρα του ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με μικρούς ρόλους σε τηλεοπτικές παραγωγές όπως τα Ed και Third Watch. Η ευρεία αναγνώριση ήρθε με τον ρόλο του Ζίγκι Σομπότκα στη βραβευμένη σειρά The Wire, όπου υποδύθηκε έναν σύνθετο και ιδιαίτερα απαιτητικό χαρακτήρα.

Στη συνέχεια συμμετείχε σε δημοφιλείς σειρές όπως τα CSI: Crime Scene Investigation, Hawaii Five-0 και Burn Notice, ενώ ξεχώρισε και στον κινηματογράφο, μεταξύ άλλων στην ταινία It: Chapter Two, βασισμένη στο έργο του Stephen King.

Ο πρόωρος χαμός του Τζέιμς Ράνσον αφήνει πίσω του έντονη συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό που τον γνώρισε μέσα από τις ερμηνείες του.

Διαβάστε ακόμα: Λευτέρης Πανταζής: Στο νοσοκομείο μετά από έντονη υπερκόπωση