Στις εισαγγελικές αρχές βρίσκεται πλέον η υπόθεση που αφορά τις μηνύσεις και τις καταγγελίες σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, προκειμένου να αξιολογηθούν και να διερευνηθούν από τον αρμόδιο εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το MEGA, ο καταγγέλλων επιχειρηματίας φέρεται να υποστηρίζει ότι διαθέτει μάρτυρες και στοιχεία προς ενίσχυση των ισχυρισμών του. Από την πλευρά του, ο γνωστός τραγουδιστής αποδίδει την υπόθεση σε επιχειρηματικά συμφέροντα και κάνει λόγο για στοχευμένες κινήσεις σε βάρος του.

Οι επόμενες κινήσεις του τραγουδιστή

Όπως αναφέρεται στο ίδιο ρεπορτάζ, ο Γιώργος Μαζωνάκης, σε συνεννόηση με τον δικηγόρο του, εξετάζει το ενδεχόμενο να καταθέσει μηνύσεις για εκβίαση, τόσο κατά του καταγγέλλοντος όσο και κατά άλλων προσώπων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχει προηγούμενη καταγγελία που έχει κατατεθεί από την πλευρά του στο αρμόδιο τμήμα και βρίσκεται ήδη υπό εισαγγελική αξιολόγηση.

Τοποθέτηση συνεργάτη του

Άτομο που έχει συνεργαστεί με τον τραγουδιστή, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως έχει συμβεί κάτι επιλήψιμο, υποστηρίζοντας ότι η συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν ομαλή και επαγγελματική. Παράλληλα, ανέφερε ότι στην πρόσφατη πρόβα δεν υπήρξε κάποια σχετική αναφορά και εξέφρασε την άποψη ότι πίσω από την υπόθεση μπορεί να υπάρχει τρίτο πρόσωπο.

Σημειώνεται ότι η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.

