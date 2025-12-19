Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση που αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς επιχειρηματίας νυχτερινού κέντρου, όπου εμφανιζόταν ο τραγουδιστής την περασμένη σεζόν, προχώρησε στην αποστολή εξώδικου σε βάρος του. Το έγγραφο φέρει, σύμφωνα με πληροφορίες, και τις υπογραφές συγγενικών προσώπων του επιχειρηματία.

Όπως μεταδόθηκε από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», οι δύο πλευρές φέρονται να είχαν έρθει σε συμφωνία για συνέχιση της συνεργασίας και τη φετινή σεζόν, κάτι που –κατά τον επιχειρηματία– δεν υλοποιήθηκε. Στο εξώδικο γίνεται αναφορά και στα έξοδα που υποστηρίζεται ότι πραγματοποίησε η επιχείρηση, προκειμένου να προχωρήσει η συνεργασία με τον καλλιτέχνη.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τόσο ο επιχειρηματίας όσο και μέλη της οικογένειάς του στάθηκαν στο πλευρό του Γιώργου Μαζωνάκη το καλοκαίρι, σε περίοδο που αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας, προσφέροντάς του –όπως αναφέρεται– και οικονομική στήριξη. Μέσα από το εξώδικο ζητείται αφενός η αποκατάσταση της αλήθειας και αφετέρου οικονομική αποζημίωση.

Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, προανήγγειλε μέσω της εκπομπής «Happy Day» ότι επίκεινται άμεσες δικαστικές κινήσεις. Όπως δήλωσε, θα κατατεθούν μηνύσεις τόσο σε βάρος του 21χρονου Στέφανου Παπαδόπουλου όσο και σε βάρος γνωστού επιχειρηματία, τον οποίο –όπως ανέφερε– ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει ήδη κατονομάσει στο Τμήμα Εκβιαστών.

Ο κ. Λυκούδης υποστήριξε ότι ο 21χρονος θα μηνυθεί για συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδή καταμήνυση και συμμετοχή σε εκβιασμό, ενώ αντίστοιχες ενέργειες θα γίνουν και κατά δύο συγγενικών προσώπων του επιχειρηματία, τα οποία –σύμφωνα με τον ίδιο– έχουν αποστείλει απειλητικά γραπτά μηνύματα στον καλλιτέχνη. «Θα υπάρξουν σημαντικές δικαστικές εξελίξεις», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο συνήγορος του Γιώργου Μαζωνάκη διευκρίνισε επίσης ότι η καταγγελία του 21χρονου δεν αφορά περιστατικά βίας ή απειλών, αλλά –όπως είπε– μια πρόταση μεταξύ δύο ενηλίκων για σεξουαλική συνεύρεση, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε και δεν επηρέασε τη συνεργασία τους. Τόνισε, μάλιστα, ότι η συνεργασία ολοκληρώθηκε κανονικά.

Αναφερόμενος στη χρονική στιγμή κατάθεσης της μήνυσης, ο κ. Λυκούδης άφησε αιχμές για σκοπιμότητα, επισημαίνοντας ότι αυτή έγινε λίγες ώρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα του τραγουδιστή, παρότι –όπως είπε– το καταγγελλόμενο περιστατικό φέρεται να είχε συμβεί μήνες νωρίτερα.

Κλείνοντας, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη ξεκαθάρισε ότι ο καλλιτέχνης δεν οφείλει κανένα χρηματικό ποσό σε κανέναν, υπογραμμίζοντας πως όλες οι κατηγορίες σε βάρος του χαρακτηρίζονται απολύτως αβάσιμες και θα απαντηθούν θεσμικά στη Δικαιοσύνη.

