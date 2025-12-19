Στο πλατό της πρωινής εκπομπής «Buongiorno» βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής ο Γιώργος Καπουτζίδης, σε μια συνέντευξη με ευρεία θεματολογία και χαλακή συζήτηση με τη Φαίη Σκορδά και την ομάδα της.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η κουβέντα, η παρουσιάστρια έθεσε στον γνωστό δημιουργό και ηθοποιό ερώτηση που αφορούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον Καπουτζίδη να επιλέγει έναν προσεκτικό και ξεκάθαρο τρόπο για να τοποθετηθεί δημόσια.

Ο ίδιος τόνισε πως κατανοεί πλήρως τον ρόλο της ενημέρωσης και τη φύση της επικαιρότητας, υπογραμμίζοντας ότι σέβεται απόλυτα τη δημοσιογραφική δουλειά. Παράλληλα, όμως, ξεκαθάρισε πως αισθάνεται την ανάγκη να μιλά πρωτίστως για όσα αφορούν τη δική του πορεία και τη ζωή του, ειδικά όταν πρόκειται για ζητήματα που τον έχουν σημαδέψει εδώ και δύο δεκαετίες.

Αναφερόμενος γενικότερα σε υποθέσεις που απασχολούν τη Δικαιοσύνη, ο Γιώργος Καπουτζίδης περιορίστηκε σε μια τοποθέτηση αρχής, σημειώνοντας ότι αν κάποιος έχει διαπράξει αξιόποινη πράξη, οφείλει να υποστεί τις συνέπειες, ενώ αν δεν έχει, πρέπει να αθωωθεί. Όπως ανέφερε, τέτοιου είδους ζητήματα κρίνονται αποκλειστικά στα δικαστήρια, μέσα από μαρτυρίες και αποδεικτικά στοιχεία, και εκεί είναι ο σωστός χώρος για να δοθούν απαντήσεις.

Με ήρεμο τόνο και χωρίς διάθεση σχολιασμού προσώπων, ο δημοφιλής σεναριογράφος έστειλε το μήνυμα ότι επιλέγει τη θεσμική οδό και τη διακριτικότητα, κρατώντας σαφή απόσταση από δημόσιες κρίσεις και τηλεοπτικές ετυμηγορίες.

