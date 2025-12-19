Μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Peter Greene: Τραύματα στο σώμα του ηθοποιού του «Pulp Fiction» και αίμα στο διαμέρισμα

Νέα ερωτήματα προκαλούν οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από τον θάνατο του Peter Greene, του ηθοποιού που έγινε παγκοσμίως γνωστός από τη συμμετοχή του στο «Pulp Fiction». Ο 60χρονος βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Λόουερ Ιστ Σάιντ του Μανχάταν, σε μια σκηνή που περιγράφεται ως ιδιαίτερα αιματηρή, ενώ στο σώμα του εντοπίστηκαν τραύματα αδιευκρίνιστης προέλευσης.

Σύμφωνα με πηγές των αρχών, τις οποίες επικαλείται το TMZ, ο Greene έφερε «κάποιους τραυματισμούς», χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί αν αυτοί σχετίζονται άμεσα με την αιτία θανάτου του. Το γραφείο του ιατροδικαστή δεν έχει ακόμη ανακοινώσει επίσημα πορίσματα, διατηρώντας ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο.

Ο ηθοποιός εντοπίστηκε στις 12 Δεκεμβρίου, ξαπλωμένος μπρούμυτα μέσα στο διαμέρισμά του, με εμφανές τραύμα στο πρόσωπο. Γείτονες που μίλησαν σε αμερικανικά μέσα έκαναν λόγο για «αίμα παντού», περιγράφοντας μια εικόνα που μόνο συνηθισμένη δεν ήταν. Την υπόθεση περιπλέκει ακόμη περισσότερο ένα χειρόγραφο σημείωμα που βρέθηκε στον χώρο και έγραφε: «Είμαι ακόμα οπαδός του Westie», μια φράση που φαίνεται να παραπέμπει στην ιρλανδοαμερικανική συμμορία του Hell’s Kitchen της δεκαετίας του ’70.

Ο Peter Greene δεν είχε κρύψει στο παρελθόν τους προσωπικούς του αγώνες, καθώς είχε μιλήσει ανοιχτά για την εξάρτησή του από τα ναρκωτικά, αλλά και για μια παλαιότερη απόπειρα αυτοκτονίας. Παρ’ όλα αυτά, ο πρώην μάνατζέρ του, Γκρεγκ Έντουαρντς, δήλωσε ότι τις ημέρες πριν από τον θάνατό του δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι ο ηθοποιός βρισκόταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση.

«Δεν υπήρχε τίποτα που να δείχνει ότι είχε αυτοκτονικές σκέψεις. Αντιθέτως, ήταν ευδιάθετος», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι είχαν επικοινωνήσει μόλις δύο ημέρες πριν βρεθεί νεκρός.

Καθώς οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα και αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατος του Peter Greene παραμένει ένα σκοτεινό και ανεξιχνίαστο –προς το παρόν– κεφάλαιο, αφήνοντας πίσω του περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις.





Διαβάστε ακόμα: Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση: Η θέση του τραγουδιστή που φέρεται να εμπλέκεται