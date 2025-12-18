Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση που αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς το πρωί της Τετάρτης 18 Δεκεμβρίου κατατέθηκε μήνυση σε βάρος του γνωστού τραγουδιστή από 21χρονο νεαρό καλλιτέχνη, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Ο καταγγέλλων, Στέφανος Παπαδόπουλος, προσήλθε συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη, ο οποίος μίλησε αποκλειστικά στο GRACE μετά την κατάθεση της μηνυτήριας αναφοράς. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η μήνυση αφορά καταγγελίες για ασελγείς και ανήθικες προτάσεις που φέρεται να έγιναν σε επαγγελματικό περιβάλλον.

Ο συνήγορος του νεαρού τραγουδιστή ξεκαθάρισε πως δεν υφίσταται καμία οικονομική διεκδίκηση ή απόπειρα πίεσης προς την άλλη πλευρά. Όπως τόνισε, στόχος του εντολέα του είναι αποκλειστικά η ηθική δικαίωση και η απόδοση δικαιοσύνης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το επόμενο διάστημα θα προσκομιστούν στοιχεία που, κατά τον ίδιο, ενισχύουν τους ισχυρισμούς του καταγγέλλοντος.

«Πρόκειται για έναν νέο άνθρωπο που γνωρίζει τις δυσκολίες και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις μιας τέτοιας καταγγελίας, ακόμη και για την επαγγελματική του πορεία. Παρ’ όλα αυτά, επιλέγει να υπερασπιστεί την αλήθεια του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαϊωαννίδης.

Ερωτηθείς για το αν η χρονική στιγμή της μήνυσης συνδέεται με την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ο δικηγόρος του καταγγέλλοντος απέρριψε κάθε σχετικό υπαινιγμό, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία σκοπιμότητα ή συσχέτιση με την επαγγελματική δραστηριότητα του καλλιτέχνη.

Λίγες ώρες αργότερα, απάντηση δόθηκε και από την πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη, μέσω επίσημης ανακοίνωσης του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Χαράλαμπου Λυκούδη. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του τραγουδιστή, το οποίο –όπως αναφέρεται– εξυφαίνεται εδώ και καιρό, με εμπλοκή συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων.

Σύμφωνα με την ίδια δήλωση, όταν οι φερόμενες εκβιαστικές πιέσεις δεν απέδωσαν, επιστρατεύτηκαν, όπως υποστηρίζεται, πρόσωπα που προέβησαν σε ψευδείς καταγγελίες. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δηλώνει ότι έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και συγκεκριμένα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η πλευρά του τραγουδιστή χαρακτηρίζει τις καταγγελίες απολύτως ανυπόστατες και τονίζει ότι η χρονική επιλογή της κατάθεσης της μήνυσης –λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα του– επιβεβαιώνει, κατά την άποψή της, τον εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας. Παράλληλα, προαναγγέλλεται ότι ο καταγγέλλων ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με σοβαρές ποινικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ψευδής καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης, με τις δύο πλευρές να παρουσιάζουν εκ διαμέτρου αντίθετες εκδοχές για τα γεγονότα και τις εξελίξεις να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις επόμενες ημέρες.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μαζωνάκης απέστειλε ανακοίνωση μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του, κ. Χαράλαμπου Λυκούδη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Ενεργώντας ως πληρεξούσιος δικηγόρος του εντολέως μου Γεωργίου Μαζωνάκη, δηλώνονται τα εξής:

Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε.

Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου.

Για το εν λόγω σχέδιο, ο εντολέας μου έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης. Περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025, η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης ήδη εδώ και περίπου 5 ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη, είμαστε βέβαιοι ότι ο καταγγέλλων πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει σοβαρότατης ποινικής απαξίας κατηγορίες για συνέργεια στην εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη εκβίαση, καθώς και για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη, την στήριξη και την συμπαράσταση που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του».

Ο 21χρονος Stef που στράφηκε νομικά κατά του Μαζωνάκη – Η συνεργασία στο «Fever» και όσα υποστηρίζει

Στο προσκήνιο της επικαιρότητας βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα ο 21χρονος τραγουδιστής Stef, κατά κόσμον Στέφανος Παπαδόπουλος, μετά τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, καταγγέλλοντας ανήθικες προτάσεις και χειρονομίες σε επαγγελματικό πλαίσιο.

Ο νεαρός καλλιτέχνης προσήλθε την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη, προκειμένου να καταθέσει τη μηνυτήρια αναφορά. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, τα καταγγελλόμενα περιστατικά φέρονται να συνέβησαν τον περασμένο Μάρτιο, περίοδο κατά την οποία συνεργάστηκε επαγγελματικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νυχτερινό κέντρο «Fever».

Ο Stef είναι ένας ανερχόμενος τραγουδιστής, που τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να χτίσει την παρουσία του στον χώρο της μουσικής, συμμετέχοντας σε live εμφανίσεις και συνεργασίες. Η συνεργασία του με τον γνωστό τραγουδιστή αποτέλεσε, σύμφωνα με το περιβάλλον του, ένα σημαντικό επαγγελματικό βήμα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ???????????????? (@stef_officia1)

Κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια, ο 21χρονος μίλησε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, τονίζοντας ότι προχώρησε στη μήνυση χωρίς καμία σκοπιμότητα ή οικονομική απαίτηση. «Ό,τι έζησα και ό,τι είδα το κατέθεσα στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Δεν ζήτησα χρήματα, δεν υπάρχει κανένας άλλος σκοπός πέρα από την ηθική δικαίωση», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη διαδικασία ως δύσκολη και πρωτόγνωρη.

Από την αντίπερα όχθη, η πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη απορρίπτει κατηγορηματικά τις καταγγελίες. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, έκανε λόγο για οργανωμένο σχέδιο εκβίασης, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες είναι ψευδείς και εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια στοχοποίησης του καλλιτέχνη.

Η υπόθεση έχει πλέον πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τις δύο πλευρές να επιμένουν στις αντικρουόμενες θέσεις τους, ενώ αναμένονται οι επόμενες κινήσεις που θα ρίξουν περισσότερο φως στα όσα καταγγέλλονται.

Διαβάστε ακόμα: Λάμπρος Κωνσταντάρας: Προαναγγέλλει σοβαρή καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος γνωστού τραγουδιστή