# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Ανακοινώνεται το όνομα πασίγνωστου τραγουδιστή – «Προσπάθησαν να με φιμώσουν», λέει ο 21χρονος καταγγέλλων

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 51 άτομα
Ανακοινώνεται το όνομα πασίγνωστου τραγουδιστή – «Προσπάθησαν να με φιμώσουν», λέει ο 21χρονος καταγγέλλων

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να γίνει γνωστή η πρώτη επίσημη καταγγελία σε βάρος πασίγνωστου τραγουδιστή για υπόθεση ασέλγειας, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον και αναταράξεις στον καλλιτεχνικό χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 21χρονος άνδρας προτίθεται να καταθέσει μήνυση την Πέμπτη (18/12), καταγγέλλοντας ανήθικες πράξεις και προτάσεις από τον γνωστό καλλιτέχνη. Ο νεαρός φέρεται να υποστηρίζει ότι δέχθηκε πιέσεις προκειμένου να μη μιλήσει, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «προσπάθησαν να με φιμώσουν».

Όπως έχει γίνει γνωστό από το ρεπορτάζ τηλεοπτικών εκπομπών, τουλάχιστον δύο άτομα φέρονται έτοιμα να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη για παρόμοιες καταγγελίες, ενώ δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να ακολουθήσουν και άλλες μηνύσεις.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το STAR, ο 21χρονος καταγγέλλων κατάγεται από μεγάλο νησί της χώρας, εργάζεται ως τραγουδιστής και αυτή την περίοδο εμφανίζεται σε γνωστό νυχτερινό κέντρο. Πριν από περίπου έναν χρόνο, φέρεται να είχε επαγγελματική συνεργασία με τον πασίγνωστο καλλιτέχνη, τον οποίο τώρα καταγγέλλει.

Η μήνυση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αφορά βιασμό, αλλά ανήθικες πράξεις και σεξουαλικές προτάσεις. Ο καταγγέλλων φέρεται να περιγράφει συγκεκριμένα περιστατικά που, όπως υποστηρίζει, συνέβησαν μέσα σε καμαρίνι, ενώ κάνει λόγο και για την ύπαρξη μαρτύρων.

Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα, με το όνομα του τραγουδιστή να αναμένεται να γίνει γνωστό μετά την κατάθεση της πρώτης μήνυσης και τις επίσημες κινήσεις της Δικαιοσύνης. Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να εξετάσουν όλες τις καταγγελίες, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Διαβάστε ακόμα: Λιάγκας για τις καταγγελίες κατά γνωστού τραγουδιστή: «Δεν είναι ο Ρόκκος και δεν είναι από νησί»

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Ένα παράξενο σύμπτωμα ήταν το μόνο σημάδι ότι έχω Πάρκινσον – Τι έπαθε ο 50χρονος
Υγεία

Ένα παράξενο σύμπτωμα ήταν το μόνο σημάδι ότι έχω Πάρκινσον – Τι έπαθε ο 50χρονος

Ξεσπά γνωστός τραγουδιστής για τις καταγγελίες: «Πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο – Θα κινηθώ νομικά για εκβιασμό»
ShowBiz

Ξεσπά γνωστός τραγουδιστής για τις καταγγελίες: «Πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο – Θα κινηθώ νομικά για εκβιασμό»

Φοντάνα ντι Τρέβι: Έρχεται εισιτήριο για τους τουρίστες – Πόσα θα πληρώνουν και από πότε
Κόσμος

Φοντάνα ντι Τρέβι: Έρχεται εισιτήριο για τους τουρίστες – Πόσα θα πληρώνουν και από πότε

Ξέσπασμα Αταμάν μετά το διπλό στην Πόλη: «Με έβριζαν μαζί με τη μητέρα μου – Αυτό δεν είναι μπάσκετ»
Αθλητικά

Ξέσπασμα Αταμάν μετά το διπλό στην Πόλη: «Με έβριζαν μαζί με τη μητέρα μου – Αυτό δεν είναι μπάσκετ»

Στάση… ανάγκης στον Δομοκό για το Intercity 57 – Καθυστέρηση μιάμισης ώρας στο δρομολόγιο προς Αθήνα
Κοινωνία

Στάση… ανάγκης στον Δομοκό για το Intercity 57 – Καθυστέρηση μιάμισης ώρας στο δρομολόγιο προς Αθήνα