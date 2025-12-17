Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να γίνει γνωστή η πρώτη επίσημη καταγγελία σε βάρος πασίγνωστου τραγουδιστή για υπόθεση ασέλγειας, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον και αναταράξεις στον καλλιτεχνικό χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 21χρονος άνδρας προτίθεται να καταθέσει μήνυση την Πέμπτη (18/12), καταγγέλλοντας ανήθικες πράξεις και προτάσεις από τον γνωστό καλλιτέχνη. Ο νεαρός φέρεται να υποστηρίζει ότι δέχθηκε πιέσεις προκειμένου να μη μιλήσει, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «προσπάθησαν να με φιμώσουν».

Όπως έχει γίνει γνωστό από το ρεπορτάζ τηλεοπτικών εκπομπών, τουλάχιστον δύο άτομα φέρονται έτοιμα να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη για παρόμοιες καταγγελίες, ενώ δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να ακολουθήσουν και άλλες μηνύσεις.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το STAR, ο 21χρονος καταγγέλλων κατάγεται από μεγάλο νησί της χώρας, εργάζεται ως τραγουδιστής και αυτή την περίοδο εμφανίζεται σε γνωστό νυχτερινό κέντρο. Πριν από περίπου έναν χρόνο, φέρεται να είχε επαγγελματική συνεργασία με τον πασίγνωστο καλλιτέχνη, τον οποίο τώρα καταγγέλλει.

Η μήνυση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αφορά βιασμό, αλλά ανήθικες πράξεις και σεξουαλικές προτάσεις. Ο καταγγέλλων φέρεται να περιγράφει συγκεκριμένα περιστατικά που, όπως υποστηρίζει, συνέβησαν μέσα σε καμαρίνι, ενώ κάνει λόγο και για την ύπαρξη μαρτύρων.

Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα, με το όνομα του τραγουδιστή να αναμένεται να γίνει γνωστό μετά την κατάθεση της πρώτης μήνυσης και τις επίσημες κινήσεις της Δικαιοσύνης. Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να εξετάσουν όλες τις καταγγελίες, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Διαβάστε ακόμα: Λιάγκας για τις καταγγελίες κατά γνωστού τραγουδιστή: «Δεν είναι ο Ρόκκος και δεν είναι από νησί»