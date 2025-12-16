Βαθιά θλίψη έχει σκορπίσει στον καλλιτεχνικό κόσμο η απώλεια του Αλμπέρτο Εσκενάζυ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Ο αγαπημένος ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου στο νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι», όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.

Η σύζυγός του, Μαίρη Εσκενάζυ, μίλησε συντετριμμένη στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές του αλλά και τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη.

«Το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν η οικογένειά του, η δουλειά του και τα βιβλία του», ανέφερε, τονίζοντας τη μεγάλη αγάπη του για τη συγγραφή και ιδιαίτερα για τη Θεσσαλονίκη. Όπως αποκάλυψε, ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ άφησε πίσω του ένα σημαντικό συγγραφικό έργο, ανάμεσα στο οποίο ξεχωρίζουν βιβλία αφιερωμένα στην ιστορία και την ψυχή της γενέτειράς του, όπως το «Άρωμα της πόλης».

«Ήταν πολύ ευγενής, με μια ευρωπαϊκή ευγένεια. Ήμασταν μαζί από παιδιά. Ήμουν εκεί την τελευταία στιγμή, όχι μόνο εγώ, αλλά όλη η οικογένεια και οι φίλοι του. Τον υπεραγαπούσαν», είπε συγκινημένη, προσθέτοντας πως τα παιδιά τους συνεχίζουν το έργο και την παρακαταθήκη του.

Η ίδια περιέγραψε έναν άνθρωπο αφοσιωμένο στους δικούς του ανθρώπους και στη δημιουργία. «Για εκείνον υπήρχαν μόνο τα παιδιά του και τα βιβλία του. Κλεινόταν στο δωμάτιό του και έγραφε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ποιος ήταν ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα του ελληνικού πολιτισμού. Ηθοποιός θεάτρου, κινηματογράφου και τηλεόρασης, σεναριογράφος, συγγραφέας, εκδότης και θεατρικός επιχειρηματίας, άφησε έντονο αποτύπωμα στον χώρο της τέχνης.

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, από την οποία αποφοίτησε το 1976. Συνεργάστηκε από νεαρή ηλικία με σημαντικές μορφές του ελληνικού θεάτρου, όπως ο Κώστας Καζάκος και η Τζένη Καρέζη.

Ξεχώρισε σε τηλεοπτικές σειρές της δεκαετίας του ’80, με χαρακτηριστικές συμμετοχές στον «Συμβολαιογράφο» και στο «Φως του Αυγερινού», ενώ είχε πλούσια παρουσία και στο θέατρο και τον κινηματογράφο.

Από τον γάμο του με τη Μαίρη απέκτησε δύο παιδιά, τον Λέοντα και τη Σάρα. Την περίοδο 2001–2011 δημιούργησε τη δική του θεατρική στέγη και σχολή, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση και εκπαίδευση νεότερων ηθοποιών.

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ φεύγει αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο καλλιτεχνικό και πνευματικό έργο, αλλά και τη μνήμη ενός ανθρώπου που, όπως λένε όσοι τον γνώρισαν, έζησε με αξιοπρέπεια, δημιουργία και βαθιά αγάπη για τους ανθρώπους του.

