Λιάγκας για τις καταγγελίες κατά γνωστού τραγουδιστή: «Δεν είναι ο Ρόκκος και δεν είναι από νησί»

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες η υπόθεση καταγγελιών για ασελγείς πράξεις εις βάρος πασίγνωστου και ιδιαίτερα δημοφιλούς Έλληνα τραγουδιστή, με τον Γιώργο Λιάγκα να τοποθετείται δημόσια το πρωί της Τρίτης (16/12) μέσα από την εκπομπή του.

Ο παρουσιαστής ξεκαθάρισε κατηγορηματικά ότι ο καλλιτέχνης που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση δεν είναι ο Στέλιος Ρόκκος, διαψεύδοντας παράλληλα φήμες περί καταγωγής του από νησί. «Ούτε ο Ρόκκος είναι, ούτε από νησί είναι ο τραγουδιστής αυτός, εξ όσων γνωρίζω», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε παιχνίδια υπονοούμενων ή «κουίζ».

Ο Γιώργος Λιάγκας δήλωσε ότι γνώριζε την υπόθεση σε προσωπικό επίπεδο εδώ και μήνες, ωστόσο είχε επιλέξει να μην τη δημοσιοποιήσει, καθώς δεν ήταν βέβαιο αν οι καταγγελίες θα τεκμηριωθούν. Υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα από τα «πολύ πολύ μεγάλα ονόματα» της ελληνικής σόουμπιζ, με ευρύτερη παρουσία πέρα από το τραγούδι και με ιδιαίτερα μεγάλο και πιστό κοινό.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του, «αύριο ο ένας εκ των τριών καταγγελλόντων θα βγει επώνυμα και θα πει για ποιον πρόκειται», γεγονός που, όπως είπε, αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να οδηγήσει σε επίσημες αναφορές από τα μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του TLIFE, ο καταγγέλλων – συνάδελφος του γνωστού καλλιτέχνη – αναμένεται να καταθέσει μήνυση εντός της εβδομάδας, συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του, καταγγέλλοντας ασελγείς πράξεις που φέρεται να έλαβαν χώρα σε καμαρίνι κατά τη διάρκεια παλαιότερης επαγγελματικής συνεργασίας τους στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρεται στις ίδιες πληροφορίες, δεύτερος καταγγέλλων σκοπεύει να κινηθεί νομικά σε μεταγενέστερο χρόνο, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε ανήθικη πρόταση στο σπίτι του πασίγνωστου τραγουδιστή, με υπαινιγμούς για επαγγελματική ανέλιξη και πιεστική συμπεριφορά.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται επίσημες κινήσεις από τη Δικαιοσύνη, ενώ όλες οι αναφορές γίνονται στο πλαίσιο καταγγελιών και όχι δικαστικά τεκμηριωμένων γεγονότων.

Διαβάστε ακόμα: Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ