Νέα ανατριχιαστικά στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από τη διπλή δολοφονία που συγκλόνισε το Χόλιγουντ, με πρωταγωνιστή τον 32χρονο Νικ Ράινερ και θύματα τους γονείς του, τον διάσημο σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και τη σύζυγό του Μισέλ. Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων και ανθρώπων από το στενό οικογενειακό περιβάλλον, το έγκλημα φέρεται να προηγήθηκε από έναν εκρηκτικό καβγά, μόλις λίγες ώρες πριν, σε χριστουγεννιάτικο πάρτι.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα, το βράδυ του Σαββάτου, στο πάρτι που διοργάνωσε ο Κόναν Ο’ Μπράιεν, πατέρας, μητέρα και γιος ενεπλάκησαν σε έναν έντονο διαπληκτισμό, ο οποίος προκάλεσε αμηχανία και φόβο στους παρευρισκόμενους. Πηγές αναφέρουν ότι η αντιπαράθεση συνδέεται άμεσα με την άρνηση του Νικ Ράινερ να επιστρέψει σε πρόγραμμα απεξάρτησης, παρά το βαρύ ιστορικό εθισμού και τις επανειλημμένες προσπάθειες των γονιών του να τον πείσουν να ζητήσει ξανά βοήθεια.

«Η συμπεριφορά του ήταν ασταθής και απρόβλεπτη. Τρόμαζε τον κόσμο γύρω του», δήλωσε πηγή στο περιοδικό People, περιγράφοντας έναν άνδρα σε εμφανή ψυχική απορρύθμιση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο καβγάς σημειώθηκε λιγότερο από ένα 24ωρο πριν οι γονείς του εντοπιστούν νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Φίλος της οικογένειας ανέφερε στη New York Post ότι ο Ρομπ Ράινερ έλεγε σε συνομιλητές του στο πάρτι πως φοβόταν σοβαρά για την ψυχική κατάσταση του γιου του, εκφράζοντας έντονη ανησυχία ότι «κάτι δεν πήγαινε καλά». Γείτονες και γνωστοί της οικογένειας κάνουν λόγο για υποτροπή στη χρήση ουσιών, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι ο Νικ είχε απομακρυνθεί από τα ναρκωτικά, με ορισμένους να μιλούν για βαριά εξάρτηση από οπιούχα και ηρωίνη σε προηγούμενες περιόδους.

Η ένταση στο πάρτι φαίνεται πως δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι παρόμοια επεισόδια είχαν προηγηθεί, με χαρακτηριστικό παράδειγμα έναν δημόσιο καβγά σε εστιατόριο της Σάντα Μόνικα, όπου ο Νικ είχε φωνάξει στον πατέρα του μπροστά σε θαμώνες.

Την Κυριακή το απόγευμα, τις σορούς των γονιών εντόπισε η 28χρονη αδελφή του, Ρόμι Ράινερ, η οποία φέρεται να υπέδειξε αμέσως τον αδελφό της ως πιθανό δράστη, χαρακτηρίζοντάς τον «επικίνδυνο». Ο Νικ Ράινερ συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα, κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία, κρατείται χωρίς δυνατότητα εγγύησης και, σύμφωνα με πληροφορίες, τελεί υπό επιτήρηση αυτοκτονίας.

Ο Νικ Ράινερ είχε μια μακρά και δύσκολη πορεία με τον εθισμό, φτάνοντας σε περιόδους να ζει χωρίς σταθερή στέγη και οικονομικούς πόρους. Η ιστορία του αποτέλεσε μάλιστα τη βάση για την ταινία Being Charlie το 2015, την οποία σκηνοθέτησε ο πατέρας του, σε μια προσπάθεια να αποτυπωθεί κινηματογραφικά η μάχη με την εξάρτηση.

Παρά τη στήριξη και τις επανειλημμένες προσπάθειες της οικογένειας, όσοι γνώριζαν την κατάσταση μιλούν για μια σχέση γεμάτη ένταση, συγκρούσεις και συσσωρευμένη οργή. «Δεν ήταν η πρώτη φορά που η συμπεριφορά του γινόταν βίαιη», δήλωσε οικογενειακός φίλος μετά το έγκλημα. «Απλώς κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα κατέληγε σε μια τέτοια τραγωδία».

