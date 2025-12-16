Η Αντζελίνα Τζολί δείχνει για πρώτη φορά τις ουλές της μαστεκτομής – Η εξομολόγηση στο γαλλικό TIME που συγκλονίζει

Στο εξώφυλλο του πρώτου τεύχους της γαλλικής έκδοσης του περιοδικού TIME, που κυκλοφορεί στις 18 Δεκεμβρίου, φιγουράρει η Αντζελίνα Τζολί σε μια από τις πιο προσωπικές και συμβολικές εμφανίσεις της μέχρι σήμερα. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποκαλύπτει δημόσια, για πρώτη φορά, τις ουλές από τη διπλή μαστεκτομή στην οποία είχε υποβληθεί πριν από δώδεκα χρόνια, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα δύναμης και αποδοχής.

Σε μια εκ βαθέων συνέντευξη, η Τζολί μιλά ανοιχτά για τη μάχη της με τον καρκίνο, τις δύσκολες αποφάσεις που κλήθηκε να πάρει για την υγεία της, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αυτή η εμπειρία επηρέασε την οικογένειά της και την προσωπική της διαδρομή. Υπενθυμίζεται ότι το 2013 είχε ανακοινώσει πως προχώρησε σε προληπτική διπλή μαστεκτομή, ενώ το 2015 ακολούθησε η αφαίρεση ωοθηκών, λόγω της υψηλής γενετικής προδιάθεσης για καρκίνο.

Η φωτογράφιση, την οποία υπογράφει ο Νέιθανιελ Γκόλντμπεργκ, αποτυπώνει την ηθοποιό χωρίς φίλτρα και ωραιοποιήσεις, με τις ουλές ορατές. «Δείχνω αυτές τις ουλές σε γυναίκες που αγαπώ. Συγκινούμαι κάθε φορά που βλέπω κι άλλες να μοιράζονται τις δικές τους ιστορίες», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της ανοιχτής συζήτησης γύρω από τη νόσο.

???? Angelina Jolie, exclusively for TIME France: “Life is stronger. Courage is meant to be shared.”



Find the full interview in the first issue of TIME France, available at newsstands from December 18th.

Η Αντζελίνα Τζολί συνδέει, μάλιστα, την προσωπική της εμπειρία με τον ρόλο της στη νέα ταινία Coutures, σε σκηνοθεσία της Αλίς Βινοκούρ. Όπως εξηγεί, το θέμα της ταινίας αγγίζει άμεσα βιώματα που έχει ζήσει η ίδια και η οικογένειά της, γεγονός που έκανε τη συμμετοχή της στο πρότζεκτ βαθιά προσωπική.

Παράλληλα, η ηθοποιός τονίζει πως η δημόσια εξομολόγησή της όλα αυτά τα χρόνια είχε ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τις γυναίκες για τη σημασία της πρόληψης. «Η πρόσβαση στον προληπτικό έλεγχο και στην ιατρική φροντίδα δεν θα έπρεπε να εξαρτάται ούτε από τα οικονομικά μέσα ούτε από το πού ζει κανείς», επισημαίνει στο Time France.

Το πρώτο τεύχος του Time France φιλοδοξεί να ανοίξει νέα θεματολογικά πεδία, φιλοξενώντας, μεταξύ άλλων, συνεντεύξεις και ρεπορτάζ για τη διεθνή πολιτική σκηνή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την παράνομη διακίνηση έργων τέχνης. Ωστόσο, η παρουσία της Αντζελίνα Τζολί στο εξώφυλλο αναμένεται να αποτελέσει το πιο πολυσυζητημένο θέμα, όχι μόνο για τη δύναμη της εικόνας, αλλά και για το μήνυμα ζωής που εκπέμπει.

