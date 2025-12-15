Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Αλμπέρτο Εσκενάζυ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, έπειτα από μακρά μάχη με την επάρατη νόσο. Ο διακεκριμένος ηθοποιός άφησε πίσω του ένα πολυσχιδές έργο στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, σφραγίζοντας με την παρουσία του την ελληνική καλλιτεχνική σκηνή για δεκαετίες.

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σε οικογένεια εβραϊκής καταγωγής, όπου και μεγάλωσε. Η αγάπη του για την υποκριτική τον οδήγησε στην Αθήνα, όπου φοίτησε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, από την οποία αποφοίτησε το 1976. Από τα πρώτα του βήματα ξεχώρισε για τη θεατρική του παιδεία, τη σκηνική του παρουσία και τη συνέπεια με την οποία αντιμετώπιζε κάθε ρόλο.

Μια πορεία με έντονο καλλιτεχνικό αποτύπωμα

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε πλήθος θεατρικών παραστάσεων, τηλεοπτικών σειρών και κινηματογραφικών παραγωγών. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η παρουσία του στην τηλεόραση τη δεκαετία του 1980, ενώ εμφανίστηκε και σε σημαντικές σκηνές, ακόμη και στο Ηρώδειο. Ανάμεσα στις γνωστές δουλειές του συγκαταλέγεται η βιντεοταινία του 1988 «Ο δρόμος προς τη δόξα – το αστέρι».

Συνεργάστηκε με κορυφαίες μορφές του ελληνικού θεάτρου, όπως ο Κώστας Καζάκος και η Τζένη Καρέζη, ενώ ξεχώρισε με τις ερμηνείες του σε τηλεοπτικές σειρές όπως «Ο συμβολαιογράφος» και «Φως του Αυγερινού». Παράλληλα, άφησε το στίγμα του και στον χώρο της μεταγλώττισης, δανείζοντας τη φωνή του σε παραγωγές κινουμένων σχεδίων.

Οικογένεια, εκπαίδευση και δημόσια παρουσία

Στην προσωπική του ζωή, από τον γάμο του με τη Μαίρη απέκτησε δύο παιδιά, τον Λέοντα και τη Σάρα. Από το 2001 έως το 2011 δημιούργησε και λειτούργησε τη δική του θεατρική στέγη και σχολή, στηρίζοντας έμπρακτα τη νέα γενιά ηθοποιών και την καλλιτεχνική εκπαίδευση.

Το 2024 συμμετείχε ενεργά και στον δημόσιο διάλογο, θέτοντας υποψηφιότητα στις ευρωεκλογές με το κόμμα Κόσμος, δείχνοντας ότι το ενδιαφέρον του ξεπερνούσε τα όρια της τέχνης και άγγιζε τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα.

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ αφήνει πίσω του μια ουσιαστική παρακαταθήκη στον ελληνικό πολιτισμό. Το έργο και η προσφορά του θα συνεχίσουν να μνημονεύονται από συναδέλφους, μαθητές και το κοινό που τον αγάπησε.

