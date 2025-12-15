Έντονη κινητικότητα έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες δημοσίευμα που κάνει λόγο για δύο σοβαρές καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης, οι οποίες – σύμφωνα με τις πληροφορίες – αφορούν γνωστό τραγουδιστή. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, η ταυτότητα του καλλιτέχνη δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ενώ δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την κατάθεση καταγγελιών.

Το θέμα βγήκε στη δημόσια συζήτηση έπειτα από σχετική αναφορά του Λάμπρου Κωνσταντάρα, γεγονός που άνοιξε τον κύκλο των αντιδράσεων και των σεναρίων γύρω από την υπόθεση.

Δηλώνει αιφνιδιασμένος και αρνείται κάθε εμπλοκή

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star, ο τραγουδιστής εμφανίζεται πλήρως αιφνιδιασμένος από τις εξελίξεις. Όπως υποστηρίζει, δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση για καταγγελίες εις βάρος του και δηλώνει άγνοια για το περιεχόμενο όσων φέρονται να έχουν ειπωθεί.

Άτομα από το στενό του περιβάλλον επισημαίνουν ότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει περιέλθει στα χέρια τους κάποιο έγγραφο ή επίσημη καταγγελία, γεγονός που, όπως λένε, δυσχεραίνει οποιαδήποτε ουσιαστική τοποθέτηση.

Τι μεταδίδουν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες

Η δημοσιογράφος Άννα Σταματιάδου, μεταφέροντας το ρεπορτάζ της στο δελτίο ειδήσεων, ανέφερε ότι ο ίδιος ο καλλιτέχνης απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε σύνδεση με περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης και διαψεύδει όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο τραγουδιστής παρουσιάζει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα, ενώ η δισκογραφική του εταιρεία τηρεί στάση αναμονής, χωρίς να έχει προβεί σε κάποια δημόσια δήλωση ή αντίδραση.

Χωρίς αλλαγές στο επαγγελματικό του πρόγραμμα

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ότι έχει κατατεθεί επίσημη καταγγελία στις αρμόδιες Αρχές. Παράλληλα, το επαγγελματικό πρόγραμμα και οι προγραμματισμένες εμφανίσεις του καλλιτέχνη συνεχίζονται κανονικά, χωρίς να έχει ανακοινωθεί κάποια διαφοροποίηση.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες, καθώς η δημόσια συζήτηση συνεχίζεται και οι πληροφορίες αξιολογούνται.

