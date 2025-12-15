Σοκ στο Χόλιγουντ: Νεκροί στο σπίτι τους ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του – Σε εξέλιξη έρευνα για διπλή ανθρωποκτονία

Σοβαρότατο πλήγμα δέχεται το Χόλιγουντ από την είδηση του θανάτου του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί στην κατοικία τους στο Λος Άντζελες το απόγευμα της Κυριακής. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο θύματα έφεραν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Το Πυροσβεστικό Σώμα του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι ανταποκρίθηκε σε κλήση για παροχή ιατρικής βοήθειας λίγο μετά τις 15:30 (τοπική ώρα), ωστόσο οι διασώστες εντόπισαν έναν άνδρα 78 ετών και μία γυναίκα 68 ετών χωρίς σημεία ζωής εντός της οικίας τους.

«Εμφανής ανθρωποκτονία» στην περιοχή Μπρέντγουντ

Η υπόθεση διερευνάται από τη Διεύθυνση Ανθρωποκτονιών και Ληστειών της Αστυνομίας του Λος Άντζελες. Ο επικεφαλής των ερευνών, λοχαγός Μάικ Μπλαντ, έκανε λόγο για «εμφανή ανθρωποκτονία» στο ακίνητο του ζευγαριού στη συνοικία Μπρέντγουντ, μία από τις πλέον εύπορες περιοχές της δυτικής πλευράς της πόλης, όπου διαμένουν πολλοί αστέρες της βιομηχανίας του θεάματος.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημη επιβεβαίωση των ταυτοτήτων των θυμάτων, ωστόσο πηγή που μίλησε στο Associated Press ανέφερε ότι στο πλαίσιο της έρευνας ανακρίνεται μέλος της οικογένειας. Παράλληλα, δημοσίευμα του περιοδικού People κάνει λόγο για πιθανή εμπλοκή του γιου του ζευγαριού, Νικ, ο οποίος φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα εξάρτησης και να ζούσε για μεγάλα χρονικά διαστήματα ως άστεγος. Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επισήμως επιβεβαιωθεί.

Ένας από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς του αμερικανικού κινηματογράφου

Ο Ρομπ Ράινερ υπήρξε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες και επιδραστικές μορφές του Χόλιγουντ, με καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες. Ως σκηνοθέτης υπέγραψε μερικές από τις πιο εμβληματικές ταινίες των δεκαετιών του ’80 και του ’90, μεταξύ των οποίων τα «This Is Spinal Tap», «The Princess Bride», «When Harry Met Sally» και «A Few Good Men».

Η πρώτη του μεγάλη αναγνώριση ήρθε τη δεκαετία του ’70, μέσα από τον ρόλο του «Meathead» στη θρυλική τηλεοπτική σειρά All in the Family, όπου πρωταγωνίστησε δίπλα στον Κάρολ Ο’Κόνορ. Τον περασμένο Μάρτιο είχε συμπληρώσει τα 78 του χρόνια.

Οικογένεια, προσωπική ζωή και πολιτική δράση

Γιος του σπουδαίου κωμικού και σκηνοθέτη Καρλ Ράινερ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2020 σε ηλικία 98 ετών, ο Ρομπ Ράινερ ήταν παντρεμένος με τη φωτογράφο Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ από το 1989. Το ζευγάρι γνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της παραγωγής της ταινίας «When Harry Met Sally» και απέκτησε τρία παιδιά.

Η Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ είχε διακριθεί στον χώρο της φωτογραφίας, ενώ ήταν και η δημιουργός της γνωστής φωτογραφίας του Ντόναλντ Τραμπ που χρησιμοποιήθηκε στο εξώφυλλο του βιβλίου «The Art of the Deal».

Ο Ράινερ είχε επίσης έντονη δημόσια παρουσία εκτός κινηματογράφου, με ξεκάθαρη πολιτική τοποθέτηση. Στήριξε ανοιχτά Δημοκρατικούς υποψηφίους, όπως τον Αλ Γκορ, τον Τζον Κέρι και τη Χίλαρι Κλίντον, ενώ είχε συμμετάσχει σε καμπάνιες κατά του Τζορτζ Μπους στις εκλογές του 2004.

Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις

Μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής, οι εκπρόσωποι του Ρομπ Ράινερ δεν είχαν προβεί σε κάποια δημόσια δήλωση. Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με το Χόλιγουντ και τη διεθνή κινηματογραφική κοινότητα να παρακολουθούν συγκλονισμένες τις εξελίξεις γύρω από μία υπόθεση που προκαλεί βαθιά θλίψη και πολλά ερωτήματα.





