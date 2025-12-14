Με αφορμή τις μουσικές της εμφανίσεις δίπλα στον Γιώργο Παπαδόπουλο και τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη, η Μελίνα Ασλανίδου μίλησε στην εκπομπή Weekend Live του ΣΚΑΪ και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σχέση της με τα social media αλλά και στο ενδεχόμενο να επιστρέψει τηλεοπτικά.

Η γνωστή ερμηνεύτρια παραδέχθηκε ότι τα αρνητικά σχόλια είναι αναπόφευκτα στον ψηφιακό κόσμο, ωστόσο έχει βρει τον δικό της τρόπο να τα φιλτράρει. Όπως εξήγησε, προσπαθεί να ξεχωρίζει την καλοπροαίρετη κριτική από την κακεντρέχεια, κρατώντας μόνο ό,τι μπορεί να της φανεί χρήσιμο.

«Υπάρχουν αρνητικά σχόλια στα social media, δεν γίνεται να μην υπάρχουν. Υπάρχει διττότητα ούτως ή άλλως. Το ακούω, βλέπω αν υπάρχει κάποιο ψήγμα αλήθειας εκεί μέσα και, αν υπάρχει και μπορεί να με βοηθήσει να γίνω καλύτερος άνθρωπος, θα το πάρω. Αν δεν υπάρχει, δεν ασχολούμαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για τηλεοπτική επιστροφή

Η Μελίνα Ασλανίδου μίλησε επίσης για την προηγούμενη τηλεοπτική της εμπειρία, εκφράζοντας τη θετική της διάθεση απέναντι στην τηλεόραση, εφόσον υπάρχει το σωστό πλαίσιο. Θυμήθηκε με θερμά λόγια τη συμμετοχή της στην εκπομπή «Νύχτα στάσου», τονίζοντας ότι ήταν μια εμπειρία που απόλαυσε πραγματικά.

«Ήταν μια πολύ ωραία παρέα, μια πολύ στοχευμένη εκπομπή και την ευχαριστήθηκα ειλικρινά. Γνώρισα υπέροχους ανθρώπους. Είναι κάτι που θα ξαναέκανα και το λέω πολύ αυθόρμητα», δήλωσε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι μια πιθανή επιστροφή στην τηλεόραση θα πρέπει να συνδέεται με την τέχνη της ή με κάτι που θα την εμπνέει δημιουργικά. «Μου αρέσει η τηλεόραση. Αν έχω τον απαραίτητο χρόνο και μπορώ, θα έκανα κάτι που με ενδιαφέρει και έχει σχέση με την τέχνη μου ή κάτι που με ιντριγκάρει», σημείωσε.

Με λόγο ήρεμο και ξεκάθαρο, η Μελίνα Ασλανίδου δείχνει πως αντιμετωπίζει τόσο τη δημόσια έκθεση όσο και την κριτική με ωριμότητα, κρατώντας την ουσία και αφήνοντας πίσω τον θόρυβο.

