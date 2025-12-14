Λάμπρος Κωνσταντάρας: Προαναγγέλλει σοβαρή καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος γνωστού τραγουδιστή

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη αποκάλυψη προχώρησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μέσα από την εκπομπή του OPEN «Ραντεβού το ΣΚ», προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον και προβληματισμό. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής ανέφερε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να κατατεθεί επίσημη καταγγελία για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης, η οποία αφορά πρόσωπο με μεγάλη αναγνωρισιμότητα στον χώρο της μουσικής.

Όπως τόνισε στον τηλεοπτικό αέρα, πρόκειται για υπόθεση που βρίσκεται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας και σύντομα θα πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. «Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να γίνει μια εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία που αφορά σε σεξουαλική κακοποίηση και αφορά έναν πολύ γνωστό και ιδιαίτερα αγαπητό τραγουδιστή», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας κάθε περαιτέρω προσδιορισμό.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας υπογράμμισε ότι στην υπόθεση εμπλέκονται αρκετοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και γνωστοί δικηγόροι, γεγονός που –όπως σημείωσε– καταδεικνύει τη σοβαρότητα της διαδικασίας. Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι δεν πρόκειται να αφήσει υπαινιγμούς ή να δώσει στοιχεία, καθώς η υπόθεση οδηγείται στη Δικαιοσύνη και οποιαδήποτε αναφορά πριν τις επίσημες εξελίξεις θα ήταν ανεύθυνη.

«Θα το μάθουμε δημόσια μέσα στην εβδομάδα, πιθανότατα Τετάρτη ή Πέμπτη, και είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει για πολλές ημέρες», είπε, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, οι καταγγελίες προέρχονται από συναδέλφους του τραγουδιστή και όχι μόνο.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του ότι πρόκειται για ένα από τα «ελάχιστα και πολύ μεγάλα ονόματα» του χώρου, επισημαίνοντας ότι ο καλλιτέχνης συγκαταλέγεται στους πιο γνωστούς της χώρας. Παράλληλα, έκανε λόγο για συγκεκριμένες συνθήκες, χώρο και χρόνο, που –όπως άφησε να εννοηθεί– καθιστούν την υπόθεση ακόμη πιο σοβαρή.

Η υπόθεση, όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να ανοίξει νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από τον χώρο της μουσικής και τις καταγγελίες κακοποίησης, με τις εξελίξεις να θεωρούνται άμεσες και κρίσιμες τις επόμενες ημέρες.

