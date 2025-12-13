Το πρώτο μήνυμα της Έλενας Παπαρίζου μετά τη νοσηλεία της: Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή

Το πρώτο της μήνυμα μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο μοιράστηκε η Έλενα Παπαρίζου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα αισιοδοξίας, ευγνωμοσύνης και επιστροφής.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην απουσία της από τα πρόσφατα γυρίσματα του The Voice, κάτι που –όπως εξομολογείται– συνέβη για πρώτη φορά στα εννέα χρόνια που συμμετέχει στο μουσικό talent show. Όπως τονίζει, η συγκεκριμένη εμπειρία ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά, καθώς πρόκειται για ένα project που έχει συνδεθεί με σημαντικές στιγμές της ζωής και της πορείας της.

Στην ανάρτησή της, η Έλενα Παπαρίζου δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει δημόσια ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Αναφέρθηκε στον Πάνο Μουζουράκη και τον Γιώργο Καπουτζίδη, οι οποίοι βρέθηκαν στο πλευρό της στο προηγούμενο γύρισμα, όταν χρειάστηκε να παραδώσει τα τραγούδια στο #TeamHelena, δείχνοντας –όπως γράφει– έμπρακτα την αγάπη και τη στήριξή τους.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στον Κωστή Μαραβέγια, ο οποίος την αντικατέστησε στα γυρίσματα από τα οποία αναγκάστηκε να απουσιάσει. Η τραγουδίστρια σημειώνει ότι με την παρουσία του δεν άφησε ούτε στιγμή την καρέκλα της να «μοιάζει άδεια», συμβάλλοντας ουσιαστικά στη σωστή καθοδήγηση της ομάδας της. Μιλά με θερμά λόγια για τη γενναιοδωρία, το χιούμορ και τη στάση του, που –όπως τονίζει– αποτέλεσαν πραγματικό στήριγμα αυτές τις ημέρες.

Κλείνοντας το μήνυμά της, η Έλενα Παπαρίζου δηλώνει βαθιά ευγνώμων προς όλους και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας: υπόσχεται ότι θα επιστρέψει ακόμα πιο δυνατή, εκφράζοντας παράλληλα την αγάπη της προς τον Κωστή Μαραβέγια και την πίστη της ότι «τα καλύτερα έρχονται».

Ένα μήνυμα που δεν είχε δραματικό τόνο, αλλά αντίθετα εξέπεμπε ηρεμία, ευγνωμοσύνη και σιγουριά για το αύριο.

