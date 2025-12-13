Peter Greene: Πέθανε στα 60 του ο ηθοποιός που ταυτίστηκε με τους σκοτεινούς ρόλους του Χόλιγουντ

Θλίψη προκαλεί στον χώρο του κινηματογράφου η είδηση του θανάτου του Peter Greene, του ηθοποιού που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από εμβληματικούς ρόλους «κακών» σε ταινίες-σταθμούς της δεκαετίας του ’90. Ο 60χρονος βρέθηκε νεκρός το απόγευμα της Παρασκευής στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο επί χρόνια μάνατζέρ του, Γκρεγκ Έντουαρντ, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις Αρχές, ο Greene εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον χώρο όπου διέμενε και ο θάνατός του διαπιστώθηκε επιτόπου. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να καθοριστούν από τον ιατροδικαστή της πόλης.

Ο Peter Greene άφησε έντονο αποτύπωμα στο Χόλιγουντ, κυρίως μέσα από ρόλους με έντονη σκοτεινή και απειλητική παρουσία. Το ευρύ κοινό τον θυμάται ως τον σαδιστικό Ντίντο στο «The Mask» (1994), δίπλα στον Τζιμ Κάρεϊ, αλλά και από τη σύντομη, χαρακτηριστική του εμφάνιση στο «Pulp Fiction» του Κουέντιν Ταραντίνο.

Σημαντική ήταν και η συμμετοχή του στο «The Usual Suspects», ταινία που καθόρισε τον σύγχρονο αστυνομικό κινηματογράφο, καθώς και σε δεκάδες άλλες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, όπου συχνά ενσάρκωνε ακραίους, αντιηρωικούς χαρακτήρες.

‘Pulp Fiction,’ ‘The Mask’ actor Peter Greene found dead at 60 inside his NYC apartment https://t.co/WJtjWvwMml pic.twitter.com/2BepcUDV3N — New York Post (@nypost) December 13, 2025

«Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος»

Ο μάνατζέρ του, εμφανώς συγκινημένος, μίλησε με θερμά λόγια για τον ηθοποιό, τονίζοντας πως πίσω από τη σκληρή εικόνα που συχνά πρόβαλλαν οι ρόλοι του, υπήρχε ένας άνθρωπος με μεγάλη καρδιά.

«Ήταν ένας από τους πιο χαρισματικούς ηθοποιούς της γενιάς του και ένας αληθινός φίλος. Η απώλειά του είναι τεράστια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Peter Greene ετοιμαζόταν να επιστρέψει ενεργά στη δουλειά, καθώς τον Ιανουάριο επρόκειτο να ξεκινήσει γυρίσματα για νέα κινηματογραφική παραγωγή με τον Μίκι Ρουρκ, με τίτλο «Mascots».

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε κύμα συγκίνησης στα social media, με συναδέλφους και θαυμαστές να τον αποχαιρετούν, κάνοντας λόγο για έναν ηθοποιό με μοναδική ένταση, αυθεντικότητα και παρουσία που ξεχώριζε ακόμη και σε μικρούς ρόλους.

Ο Peter Greene φεύγει στα 60 του, αφήνοντας πίσω του μια καριέρα που, αν και δεν συνοδεύτηκε από πρωταγωνιστικούς τίτλους, σφράγισε ανεξίτηλα το σινεμά των ‘90s με χαρακτήρες που δύσκολα ξεχνιούνται.

