Μία εξαιρετικά δυσάρεστη αποκάλυψη έκανε το πρωί της Παρασκευής η Ανθή Βούλγαρη μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», φέρνοντας στο προσκήνιο ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα που αφορά τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και την προστασία της ιδιωτικότητας.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζεται η ίδια μαζί με το παιδί της έχουν αλλοιωθεί ψηφιακά και διακινούνται στο διαδίκτυο χωρίς τη συναίνεσή της. Όπως τόνισε, πρόκειται για εικόνες που προέρχονται από δημόσια εμφάνισή της, ωστόσο έχουν υποστεί επεξεργασία μέσω AI, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική και ψευδή εικόνα.

«Βρέθηκα στη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου του Πειραιά και είχαμε πάρει μαζί και τον μικρό, χωρίς φυσικά να δείξουμε το πρόσωπό του. Παρ’ όλα αυτά, έχουν πάρει εμένα και τον Κώστα, μας έχουν τοποθετήσει σε διάφορα τοπία και στο σώμα του παιδιού έχουν βάλει το πρόσωπο άλλου μωρού», περιέγραψε χαρακτηριστικά.

Η Ανθή Βούλγαρη εμφανίστηκε εμφανώς προβληματισμένη, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους που κρύβει η ανεξέλεγκτη χρήση τέτοιων τεχνολογιών, ειδικά όταν εμπλέκονται ανήλικα παιδιά. Όπως ξεκαθάρισε, προτίθεται να κινηθεί άμεσα νομικά.

«Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα και θα κινηθώ νομικά. Φαντάσου τι θα μπορούσε να συμβεί αν είχα δείξει το πρόσωπο του παιδιού και πού θα μπορούσε να “παίξει” αυτή η εικόνα. Το λέω για να προσέχετε, γιατί είναι πολύ σοβαρό», ανέφερε με έμφαση.

Η δημοσιογράφος αξιοποίησε την προσωπική της εμπειρία για να στείλει ένα σαφές μήνυμα προς όλους τους γονείς, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με το υλικό που δημοσιεύουν στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης καθιστούν πλέον εύκολη την αλλοίωση και κακόβουλη χρήση εικόνων.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων καταγγελιών διεθνώς, αναδεικνύοντας τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στη νομοθεσία και στην ψηφιακή ασφάλεια, ειδικά όταν πρόκειται για την προστασία της εικόνας ανηλίκων στο διαδίκτυο.

