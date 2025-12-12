Τέλος στα σενάρια που τη θέλουν να αποχαιρετά τη νυχτερινή ζωή βάζει η Άννα Βίσση, ξεκαθαρίζοντας ότι όχι μόνο δεν αποσύρεται, αλλά ετοιμάζεται δυναμικά για τον επόμενο κύκλο εμφανίσεών της.

Το τελευταίο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει φήμες πως η κορυφαία Ελληνίδα σταρ σκέφτεται να ρίξει αυλαία στις ζωντανές εμφανίσεις της, έπειτα από δεκαετίες συνεχούς παρουσίας στη σκηνή. Ωστόσο, άνθρωποι από το στενό της περιβάλλον διαψεύδουν κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα, τονίζοντας πως η Άννα Βίσση παραμένει πιο ενεργή και δημιουργική από ποτέ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγουδίστρια βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις για νέο κύκλο εμφανίσεων, που αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ παράλληλα εξετάζει διαφορετικά concepts, με στόχο να παρουσιάσει κάτι φρέσκο και ανανεωμένο στο κοινό της. Άλλωστε, κάθε της επιστροφή στη νυχτερινή σκηνή συνοδεύεται από sold out εμφανίσεις και έντονο ενδιαφέρον.

Η ίδια φέρεται να αντιμετωπίζει με χαμόγελο τα σενάρια περί αποχώρησης, επισημαίνοντας σε συνομιλητές της ότι «όσο υπάρχει έμπνευση και αγάπη από τον κόσμο, δεν υπάρχει λόγος να σταματήσει». Άλλωστε, η σχέση της με το κοινό παραμένει βαθιά και αμφίδρομη, κάτι που αποτυπώνεται σε κάθε live εμφάνισή της.

Παράλληλα, η Άννα Βίσση συνεχίζει να εργάζεται πάνω σε νέα μουσικά σχέδια, χωρίς να αποκλείεται μέσα στο 2026 να παρουσιάσει νέο υλικό ή ειδικά projects που θα συνδυάζουν μουσική, εικόνα και προσωπικές στιγμές από την πορεία της.

Ένα είναι βέβαιο: η «απόλυτη Ελληνίδα σταρ» δεν ετοιμάζεται για αντίο, αλλά για ακόμη ένα δυναμικό comeback, αποδεικνύοντας ότι η νυχτερινή ζωή εξακολουθεί να έχει τη δική της σφραγίδα.

