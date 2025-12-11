Ο σκοτεινός μύθος του Τζακ Νίκολσον: ξέφρενη ζωή, καταχρήσεις και οι ιστορίες που επιστρέφουν στο προσκήνιο

Ο Τζακ Νίκολσον, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και αμφιλεγόμενους αστέρες του Χόλιγουντ, συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις, καθώς νέα και παλιά περιστατικά από την ταραχώδη ζωή του έρχονται ξανά στο φως. Οι αποκαλύψεις αφορούν τις άγριες δεκαετίες του ’70 και ’80, όταν ο ηθοποιός ζούσε έντονα, κυριευμένος από πάρτι, ουσίες, έντονες σχέσεις και συμπεριφορές που συνέθεσαν τον θρύλο του «κακού παιδιού» της Mulholland Drive.

Η ιστορία με τη stalker που σόκαρε ακόμη και τους κοντινούς του

Μια από τις πιο απίστευτες ιστορίες που επανήλθαν πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε από τον Μπεν Ντρέιφους, γιο της Τζέραμι Ρέιν και του ηθοποιού Ρίτσαρντ Ντρέιφους. Όπως περιέγραψε, η μητέρα του, τότε σύντροφος του Νίκολσον, είχε ζήσει από κοντά μια σουρεαλιστική εμπειρία:

Μια γυναίκα που παρακολουθούσε εμμονικά τον ηθοποιό κατάφερε να εισβάλει στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Λίγο αργότερα, η Ρέιν βρήκε τον Νίκολσον στην κρεβατοκάμαρα με τη stalker, η οποία του έκανε στοματικό σεξ. Όταν η Ρέιν ξέσπασε, εκείνος φέρεται να απάντησε με αφοπλιστική ψυχραιμία ότι «δεν μπορούσε να πει όχι». Το περιστατικό οδήγησε στον άμεσο χωρισμό του ζευγαριού.

Το προσωπικό τραύμα που διαμόρφωσε τη σχέση του με τις γυναίκες

Ο βιογράφος του, Μαρκ Έλιοτ, αποκαλύπτει ότι η συμπεριφορά του Νίκολσον επηρεάστηκε βαθιά από ένα σοκ που έζησε το 1974. Τότε έμαθε ότι η γυναίκα που θεωρούσε για χρόνια αδελφή του ήταν στην πραγματικότητα η μητέρα του — μια πληροφορία που του αποκαλύφθηκε από δημοσιογράφο εν ώρα γυρισμάτων. Όπως αναφέρει ο Έλιοτ, αυτό το ψέμα σημάδεψε την ψυχοσύνθεσή του και διέλυσε μεγάλο μέρος της εμπιστοσύνης του στις γυναίκες.

Ένας κόσμος συνεχών καταχρήσεων και ξέφρενων πάρτι

Η καθημερινότητά του εκείνη την εποχή θυμίζει κινηματογραφικό σενάριο: 24ωρα πάρτι, ναρκωτικά, σεξ και καλεσμένοι που κυκλοφορούσαν γυμνοί στο σπίτι του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, υπήρχαν δύο «ζώνες»: τα πιο «βαριά» ναρκωτικά στον επάνω όροφο για τους διάσημους φίλους του και ελαφρύτερα στο ισόγειο. Ο Νίκολσον φέρεται να περνούσε ακόμη και μήνες ολόκληρους μέσα στο σπίτι του γυμνός, όπως είχε πει ο ίδιος στο Playboy.

Ανάμεσα σε όσους είχαν προσπαθήσει να βάλουν ένα όριο στον ατελείωτο θόρυβο ήταν και ο γείτονάς του, Μάρλον Μπράντο, ο οποίος κάλεσε αρκετές φορές την αστυνομία λόγω των πάρτι.

Οι σχέσεις και οι κατακτήσεις που τροφοδότησαν τον μύθο

Παρότι παντρεύτηκε μόνο μία φορά, ο Νίκολσον συνδέθηκε με γυναίκες όπως η Άντζελικα Χιούστον, η Νταϊάν Κίτον, η Τζόνι Μίτσελ και η Μάργκαρετ Τριντό. Η πιο μακροχρόνια σχέση του —17 χρόνια με τη Χιούστον— έληξε όταν απέκτησε παιδί με άλλη γυναίκα, σε ένα τέλος τόσο εκρηκτικό όσο και όλη η πορεία του.

Η ηθοποιός Κάρεν Μέιο-Τσάντλερ είχε δηλώσει στο Playboy ότι ο Νίκολσον ήταν «σεξουαλική μηχανή που δεν σταματούσε ποτέ», με έντονη προτίμηση σε κάθε είδους παιχνίδι και φαντασίωση.

Μια προσωπικότητα που συμβόλισε μια ολόκληρη εποχή

Ο Τζακ Νίκολσον, σήμερα κοντά στα 90, έχει αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και ζει ήσυχα στο Λος Άντζελες. Οι ιστορίες του παρελθόντος —άγριες, σκοτεινές και συχνά ακραίες— συνεχίζουν όμως να τροφοδοτούν τον μύθο του: ενός χαρισματικού ηθοποιού που έζησε πέρα από τα όρια, αλλά και ενός ανθρώπου που πάλευε με προσωπικά τραύματα πίσω από τη γυαλιστερή εικόνα.

Ο «άγριος μύθος» του Νίκολσον αποτελεί ακόμη και σήμερα σύμβολο της χρυσής, αχαλίνωτης εποχής του Χόλιγουντ — μιας εποχής όπου όλα επιτρέπονταν, και σχεδόν τίποτα δεν έμενε κρυφό για πολύ.

