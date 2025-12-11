Ενθαρρυντικά είναι τα νεότερα για την υγεία του ηθοποιού Στάθη Μαντζώρου, ο οποίος νοσηλεύεται εδώ και περίπου έξι μήνες μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

Στην εκπομπή Super Κατερίνα μίλησε ο γνωστός λυράρης Ηλίας Παλιουδάκης, μεταφέροντας τα τελευταία νέα από την οικογένεια του ηθοποιού. Όπως αποκάλυψε, ο Μαντζώρος έχει πλέον ξεπεράσει τον μεγάλο κίνδυνο και η πορεία της υγείας του βελτιώνεται συνεχώς.

«Το παλικάρι έχει ξεπεράσει τον μεγάλο κίνδυνο. Καθημερινά μαθαίνουμε νέα από τον πατέρα του. Είναι από μέρα σε μέρα καλύτερα και χαιρόμαστε όλοι για αυτό», δήλωσε ο Παλιουδάκης, υπογραμμίζοντας ότι η οικογένεια και οι φίλοι του ηθοποιού παρακολουθούν στενά την αποκατάστασή του.

Ο λυράρης εξέφρασε την ευχή ο Στάθης Μαντζώρος να καταφέρει σύντομα να αφήσει πίσω του αυτή τη δύσκολη περιπέτεια:

«Θέλουμε να τον έχουμε ξανά κοντά μας, γερό και δυνατό, γιατί έρχονται πολύ ωραία πράγματα και ανυπομονούμε να είναι πάλι παρών».

Τα μηνύματα αισιοδοξίας δίνουν δύναμη στην οικογένεια και στους συνεργάτες του ηθοποιού, που συνεχίζουν να στηρίζουν την προσπάθεια ανάρρωσης.

