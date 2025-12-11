Τι συμβαίνει πραγματικά με την Έλενα Παπαρίζου;

Ανησυχία προκάλεσε τις τελευταίες ημέρες η ξαφνική νοσηλεία της Έλενας Παπαρίζου, η οποία παραμένει για τέταρτη μέρα σε κλινική της Αθήνας. Η δημοφιλής τραγουδίστρια, που βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω των εμφανίσεών της και της συμμετοχής της στο «The Voice», χρειάστηκε να απομακρυνθεί προσωρινά από όλες τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Παρά τα σενάρια που κυκλοφόρησαν –ακόμη και περί λιποθυμικού επεισοδίου στα γυρίσματα– το περιβάλλον της Παπαρίζου τα διαψεύδει κατηγορηματικά. Σύμφωνα με ανθρώπους που βρίσκονται κοντά της, η τραγουδίστρια δεν λιποθύμησε ποτέ. Αντιθέτως, μετά την ολοκλήρωση της πρόβας την Κυριακή επέστρεψε στο σπίτι της, όπου ξεκίνησαν οι έντονοι πόνοι που την οδήγησαν τελικά στο νοσοκομείο.

Οι πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για υπερκόπωση, ενώ οι θεράποντες γιατροί συνεχίζουν τις εξετάσεις πριν αποφασίσουν αν θα της δώσουν εξιτήριο σήμερα ή αύριο. Το σίγουρο είναι ότι η τραγουδίστρια χρειάζεται ξεκούραση, αφού οι συνεχείς υποχρεώσεις της φαίνεται ότι την εξάντλησαν.

Μέχρι την πλήρη ανάρρωσή της, το «The Voice» κάλυψε το κενό με τον Κωστή Μαραβέγια, ενώ η συναυλία της στο Περιστέρι ακυρώθηκε, με τη σκηνή να αναλαμβάνει τελικά η Πέγκυ Ζήνα.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Παπαρίζου αναρρώνει, βρίσκεται σε καλά χέρια και όπως όλα δείχνουν, σύντομα θα επιστρέψει.

