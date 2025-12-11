Νέα συζήτηση για τις κακοποιητικές συμπεριφορές στον χώρο της τηλεόρασης άνοιξε ο Παύλος Ευαγγελόπουλος, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για τις δύσκολες εμπειρίες που βίωσε στα γυρίσματα δημοφιλών σειρών της δεκαετίας του ’90 υπό τη σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη.

Ο γνωστός ηθοποιός, μιλώντας στο Action 24, περιέγραψε ότι τόσο στο «Ρετιρέ» όσο και στους «Μικρομεσαίους» επικρατούσε ένα «κλίμα τρομοκρατίας» που τότε οι συντελεστές θεωρούσαν σχεδόν φυσιολογικό. «Ήταν ένας άνθρωπος που δημιουργούσε αυτή την ατμόσφαιρα. Τον αντιμετωπίζαμε ως “μύθο”, κι εμείς ήμασταν το τίποτα που έπρεπε να πειθαρχήσει», τόνισε.

«Έβλεπα έμπειρους ηθοποιούς να κλαίνε»

Ο Ευαγγελόπουλος αποκάλυψε ότι είχε γίνει μάρτυρας έντονων περιστατικών πίεσης, λέγοντας πως «υπήρχαν στιγμές που ηθοποιοί πολύ μεγαλύτεροι και πιο έμπειροι έβαζαν τα κλάματα». Όπως συμπλήρωσε, εκείνη η περίοδος τον έκανε να νιώθει ότι «οτιδήποτε άλλο μετά θα είναι πάρτι».

Παρά τις μαρτυρίες του, ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε προσωπικά αποδέκτης κακοποιητικών συμπεριφορών: «Ήμουν πάντα σωστός επαγγελματίας· μου το είχε πει ο ίδιος. Αλλά η ατμόσφαιρα τρόμου υπήρχε, και δεν ήμουν ο μόνος που το αντιλαμβανόταν».

«Μεγαλώσαμε με αυστηρά πρότυπα»

Ο ηθοποιός συνέδεσε την τότε εργασιακή κουλτούρα με τον τρόπο που είχαν μεγαλώσει οι γενιές της εποχής. «Εμείς μεγαλώσαμε και με δασκάλους που έδερναν με τη βέργα…» σημείωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η κοινωνική ανοχή απέναντι σε αυταρχικές συμπεριφορές ήταν διαφορετική.

Οι δηλώσεις του Ευαγγελόπουλου έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά εξομολογήσεων από καλλιτέχνες που μιλούν δημόσια για τις δύσκολες πλευρές της τηλεοπτικής και θεατρικής παραγωγής παλιότερων δεκαετιών, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα όρια στην καλλιτεχνική δημιουργία και την ανάγκη ασφαλών εργασιακών συνθηκών για όλους.

