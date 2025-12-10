# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Κατερίνα Λιόλιου στα μπλόκα: Απρόσμενη εμφάνιση και ακαπέλα ερμηνεία του «Νοικιάστηκε»

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 41 άτομα
Κατερίνα Λιόλιου στα μπλόκα: Απρόσμενη εμφάνιση και ακαπέλα ερμηνεία του «Νοικιάστηκε»

Μια απρόσμενη στιγμή καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης στις αγροτικές κινητοποιήσεις, όταν η Κατερίνα Λιόλιου βρέθηκε ανάμεσα στους συγκεντρωμένους και τραγούδησε ζωντανά το «Νοικιάστηκε». Η τραγουδίστρια πέρασε από το σημείο των μπλόκων και, με ένα μικρόφωνο στο χέρι, χάρισε στους αγρότες μια σύντομη αλλά ιδιαίτερη ακαπέλα ερμηνεία.

Το κλίμα ήταν θερμό, με πολλούς από τους παρευρισκόμενους να σηκώνουν τα κινητά τους για να απαθανατίσουν τη στιγμή. Η Λιόλιου ανταπέδωσε τη θετική ενέργεια, ενώ στο τέλος της εμφάνισής της σχολίασε με χιούμορ: «Ευχαριστούμε πολύ, ήταν μία συναυλία».

Η παρουσία της στα μπλόκα έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς έδωσε έναν διαφορετικό, πιο ανθρώπινο τόνο στις έντονες κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών.

Διαβάστε ακόμα: Μίνα Αρναούτη: «Δέχομαι απειλές ότι θα με βιάσουν» – Το ξέσπασμα μετά την απόφαση για το τροχαίο Παντελίδη

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου: Οι παγίδες που οδηγούν σε περιττά έξοδα – Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες
Οικονομία

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου: Οι παγίδες που οδηγούν σε περιττά έξοδα – Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες

Λαμία: Άγριος ξυλοδαρμός και ληστεία 35χρονου έξω από νυχτερινό μαγαζί – Συνελήφθη 22χρονος
Κοινωνία

Λαμία: Άγριος ξυλοδαρμός και ληστεία 35χρονου έξω από νυχτερινό μαγαζί – Συνελήφθη 22χρονος

Ρωσία: Συνετρίβη στρατιωτικό μεταγωγικό An-22 κοντά στη Μόσχα – Νεκρό όλο το πλήρωμα
Κόσμος

Ρωσία: Συνετρίβη στρατιωτικό μεταγωγικό An-22 κοντά στη Μόσχα – Νεκρό όλο το πλήρωμα

Αποθήκη-οπλοστάσιο στα Καλύβια: Βρέθηκαν όπλα, πινακίδες και κλεμμένα οχήματα
Κοινωνία

Αποθήκη-οπλοστάσιο στα Καλύβια: Βρέθηκαν όπλα, πινακίδες και κλεμμένα οχήματα

Ζωγράφου: Στο ΚΑΤ 39χρονος οδηγός λεωφορείου μετά από άγριο ξυλοδαρμό
Κοινωνία

Ζωγράφου: Στο ΚΑΤ 39χρονος οδηγός λεωφορείου μετά από άγριο ξυλοδαρμό