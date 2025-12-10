Μια απρόσμενη στιγμή καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης στις αγροτικές κινητοποιήσεις, όταν η Κατερίνα Λιόλιου βρέθηκε ανάμεσα στους συγκεντρωμένους και τραγούδησε ζωντανά το «Νοικιάστηκε». Η τραγουδίστρια πέρασε από το σημείο των μπλόκων και, με ένα μικρόφωνο στο χέρι, χάρισε στους αγρότες μια σύντομη αλλά ιδιαίτερη ακαπέλα ερμηνεία.

Το κλίμα ήταν θερμό, με πολλούς από τους παρευρισκόμενους να σηκώνουν τα κινητά τους για να απαθανατίσουν τη στιγμή. Η Λιόλιου ανταπέδωσε τη θετική ενέργεια, ενώ στο τέλος της εμφάνισής της σχολίασε με χιούμορ: «Ευχαριστούμε πολύ, ήταν μία συναυλία».

Η παρουσία της στα μπλόκα έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς έδωσε έναν διαφορετικό, πιο ανθρώπινο τόνο στις έντονες κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών.

