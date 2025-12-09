Σχεδόν δέκα χρόνια μετά το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον Παντελή Παντελίδη, ολοκληρώθηκε η εκδίκαση των αποζημιώσεων για τις συνεπιβάτιδες του μοιραίου οχήματος. Οι αποζημιώσεις που αποφασίστηκαν ήταν σημαντικά χαμηλότερες από τα ποσά που είχαν διεκδικηθεί: 39.000 ευρώ για τη Μίνα Αρναούτη και 9.000 ευρώ για τη Φρόσω Κυριάκου.

Η Μίνα Αρναούτη, εμφανώς απογοητευμένη, μίλησε στο «Live News» για την απόφαση, δηλώνοντας ότι η αποζημίωση δεν ανταποκρίνεται ούτε κατά προσέγγιση στην περιπέτεια που έζησε και στις οικονομικές επιβαρύνσεις που αντιμετώπισε όλα αυτά τα χρόνια. «Βγήκε μια απόφαση που είναι κατάφορα άδικη. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κανείς δεν αναλογίστηκε τι πέρασα», τόνισε, περιγράφοντας τα χρόνια νοσηλειών, την παρουσία της μητέρας της επί μήνες στο πλευρό της και τις δεκάδες ιατρικές επεμβάσεις που χρειάστηκε.

Η ίδια υπενθύμισε ότι υπέστη συντριπτικά κατάγματα σε όλο το σώμα, ανοιχτό πνευμονοθώρακα και σοβαρές κακώσεις που την κράτησαν για χρόνια σε κύκλο χειρουργείων. «Έχω κάνει 17 χειρουργεία. Τα λεφτά που ορίστηκαν ως αποζημίωση τα χρωστάω ήδη», ανέφερε, προσθέτοντας πως κανείς δεν μπορεί να της εγγυηθεί τη μελλοντική πορεία της υγείας της.

Στη συνέντευξή της αναφέρθηκε και στο μοιραίο βράδυ, περιγράφοντας όσα συνέβησαν πριν από το δυστύχημα και τα μεγάλα ποσά που, όπως είπε, έχασε ο Παντελής Παντελίδης στο παιχνίδι. «Νομίζω έχασε 15.000 με 20.000 ευρώ εκείνο το βράδυ. Δεν ήξερα ότι παίζονταν τόσο μεγάλα ποσά», είπε, διευκρινίζοντας ότι εκείνη και η άλλη συνεπιβάτιδα απομακρύνθηκαν από τον χώρο μόλις το παιχνίδι ξέφυγε.

Μιλώντας για τον τραγουδιστή, υποστήριξε ότι κανείς από τους μάρτυρες δεν ανέφερε πως ήταν σε κακή κατάσταση όταν έφυγε από το σπίτι όπου έγινε το παιχνίδι. «Βγήκε με την όπισθεν χωρίς κανένα πρόβλημα. Πώς γίνεται κάποιος μεθυσμένος να οδηγεί έτσι και να μην τρακάρει;» διερωτήθηκε.

Η πολύκροτη υπόθεση συνεχίζει να απασχολεί την κοινή γνώμη, με τη Μίνα Αρναούτη να δηλώνει ότι θα εξετάσει τα επόμενα βήματά της μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

