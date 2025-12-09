# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Νεότερη εικόνα για την υγεία της Χρυσούλας Διαβάτη: Το μήνυμα αισιοδοξίας του Νικήτα Τσακίρογλου

Η αγαπημένη ηθοποιός Χρυσούλα Διαβάτη συνεχίζει να δίνει τη δική της μάχη με τα προβλήματα υγείας που την ταλαιπωρούν από τις αρχές του 2025, με το κοινό να εκδηλώνει σταθερά το ενδιαφέρον και τη στήριξή του. Ο σύζυγός της, Νικήτας Τσακίρογλου, μίλησε για την κατάσταση της υγείας της, μεταφέροντας παράλληλα ένα μήνυμα ελπίδας.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, ο καταξιωμένος ηθοποιός ανέφερε πως η Χρυσούλα Διαβάτη βρίσκεται στο σπίτι, ωστόσο αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κίνηση: «Τα πόδια της δεν την κρατάνε. Είναι σε διαύγεια και αντιλαμβάνεται».

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της πίστης και της επιστήμης, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την πορεία της υγείας της:
«Η ελπίδα δεν φεύγει ποτέ και ελπίζω ότι η επιστήμη, ο Χριστός, η Παναγία στην οποία πιστεύουμε πάρα πολύ, θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να ξαναβρούμε τον εαυτό μας και την υγεία μας».

Μετά από μια μακρά και σημαντική πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση, η Χρυσούλα Διαβάτη παραμένει μία από τις πιο αγαπητές παρουσίες του ελληνικού πολιτισμού, με τον κόσμο να παρακολουθεί με αγάπη και ενδιαφέρον τις εξελίξεις για την υγεία της.

