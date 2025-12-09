# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Στο νοσοκομείο ο Γιάννης Τσιμιτσέλης – Δείτε τη φωτογραφία

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης νοσηλεύεται με πνευμονία και κολικό νεφρού, όπως ενημέρωσε ο ίδιος μέσω Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία από το νοσοκομείο. Λόγω της κατάστασής του, δεν μπόρεσε να παρουσιάσει σήμερα την εκπομπή του ΣΚΑΪ «Όπου υπάρχει Ελλάδα», η οποία ωστόσο μεταδόθηκε κανονικά από τη Φλώρινα.

Στη λεζάντα της ανάρτησης ανέφερε:

«Όταν η μαγεία της πνευμονίας συναντάει την ψυχολογία του κολικού στα νεφρά. Σήμερα θα είμαι εκτός εκπομπής, αλλά η εκπομπή θα βγει από την όμορφη Φλώρινα κανονικά».

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πρόσθετες λεπτομέρειες για την πορεία της υγείας του, πέρα από το ότι βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση.

