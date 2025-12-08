Με ένα βαθιά προσωπικό και συγκινητικό βίντεο στα social media, η γνωστή ψυχολόγος Άννα Κανδαράκη αποκάλυψε ότι ολοκληρώνει έναν απαιτητικό κύκλο θεραπείας, αντιμετωπίζοντας για δεύτερη φορά τον καρκίνο στο αίμα. Η ίδια εξομολογήθηκε πως η νόσος, που είχε εμφανιστεί πριν από εννέα χρόνια, επέστρεψε πριν από έναν χρόνο, οδηγώντας την σε μια ακόμη δύσκολη διαδρομή.

Η Κανδαράκη επέλεξε να μοιραστεί την αλήθεια της δημόσια, αφαιρώντας την περούκα που φορούσε όλο αυτό το διάστημα. Όπως ανέφερε, της είχαν προτείνει να παρουσιάσει την αλλαγή στην εμφάνισή της ως απλό νέο χτένισμα, όμως η ίδια θέλησε να είναι απόλυτα ειλικρινής, μένοντας πιστή στη σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με το κοινό της.

Το μήνυμα στο κοινό

Στην ανάρτησή της, χαρακτήρισε το βίντεο «πένθος και απελευθέρωση», ένα κλείσιμο κύκλου γεμάτο πόνο αλλά και δύναμη. Εξήγησε ότι θέλησε να δώσει κουράγιο σε όσους αντιμετωπίζουν αντίστοιχες μάχες, αλλά και σε εκείνους που στηρίζουν αγαπημένα τους πρόσωπα με σοβαρή διάγνωση.

Η ψυχολόγος στάθηκε ιδιαίτερα στα λόγια αγάπης που της έστειλε ο κόσμος όλο αυτό το διάστημα. Τα μηνύματα, τα σχόλια και οι αγκαλιές, όπως είπε, λειτουργούσαν για εκείνη ως φυλαχτό στις πιο δύσκολες στιγμές.

«Δεν είμαι έτοιμη να πω περισσότερα»

Παρά την απόφασή της να μοιραστεί δημόσια το τέλος αυτού του κύκλου, σημείωσε πως δεν είναι ακόμη έτοιμη να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την περιπέτειά της. Υποσχέθηκε όμως ότι όταν έρθει η στιγμή, θα μιλήσει ανοιχτά για όσα πέρασε.

Η ανάρτησή της έκλεισε με ένα επαναλαμβανόμενο «ευχαριστώ», αφιερωμένο σε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα της, προσφέροντάς της πολύτιμη δύναμη σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.

