Θεσσαλονίκη: Η μικρή Ελένη στη σκηνή με τον Αντώνη Ρέμο και η ερώτηση που ξάφνιασε το κοινό

Σε μια ιδιαίτερα γιορτινή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, αμέσως μετά τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Αριστοτέλους από τον δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη. Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν και η παρουσία της κόρης του τραγουδιστή, η οποία ανέβηκε στη σκηνή, προσφέροντας μια συγκινητική εικόνα στο κοινό.

Ο Αντώνης Ρέμος κρατούσε από το χέρι τη μικρή Ελένη, που παρακολουθούσε με θαυμασμό τον πατέρα της. Εκείνος επέλεξε να της αφιερώσει το τραγούδι «Ναφθαλίνη» του Γιώργου Θεοφάνους, δημιουργώντας μια ζεστή και ανθρώπινη στιγμή, την οποία το κοινό υποδέχθηκε με έντονο χειροκρότημα.

Η ερώτηση που τον ξάφνιασε

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στη σκηνή, η μικρή Ελένη απηύθυνε στον πατέρα της μια αυθόρμητη ερώτηση που προκάλεσε χαμόγελα:...

