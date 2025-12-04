# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Θεσσαλονίκη: Η μικρή Ελένη στη σκηνή με τον Αντώνη Ρέμο και η ερώτηση που ξάφνιασε το κοινό

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 183 άτομα
Θεσσαλονίκη: Η μικρή Ελένη στη σκηνή με τον Αντώνη Ρέμο και η ερώτηση που ξάφνιασε το κοινό

Σε μια ιδιαίτερα γιορτινή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, αμέσως μετά τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Αριστοτέλους από τον δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη. Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν και η παρουσία της κόρης του τραγουδιστή, η οποία ανέβηκε στη σκηνή, προσφέροντας μια συγκινητική εικόνα στο κοινό.

Ο Αντώνης Ρέμος κρατούσε από το χέρι τη μικρή Ελένη, που παρακολουθούσε με θαυμασμό τον πατέρα της. Εκείνος επέλεξε να της αφιερώσει το τραγούδι «Ναφθαλίνη» του Γιώργου Θεοφάνους, δημιουργώντας μια ζεστή και ανθρώπινη στιγμή, την οποία το κοινό υποδέχθηκε με έντονο χειροκρότημα.

Η ερώτηση που τον ξάφνιασε
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στη σκηνή, η μικρή Ελένη απηύθυνε στον πατέρα της μια αυθόρμητη ερώτηση που προκάλεσε χαμόγελα:...

διαβάστε αναλυτικά και δείτε βίντεο στο ourlife.gr

Διαβάστε ακόμα: Αντώνης Ρέμος: Κυκλοφόρησε το νέο βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Δευτέρα» – Σκοτεινή αισθητική και έντονη συναισθηματική φόρτιση

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία BYRON: Red Code σε 9 περιφέρειες – Πλημμύρες, κατολισθήσεις, μηνύματα 112 και κλειστά σχολεία
Κοινωνία

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία BYRON: Red Code σε 9 περιφέρειες – Πλημμύρες, κατολισθήσεις, μηνύματα 112 και κλειστά σχολεία

Τραγωδία στην Πτολεμαΐδα: Νεκρός 56χρονος οδηγός λεωφορείου – Επιβάτης απέτρεψε μεγαλύτερο δυστύχημα
Κοινωνία

Τραγωδία στην Πτολεμαΐδα: Νεκρός 56χρονος οδηγός λεωφορείου – Επιβάτης απέτρεψε μεγαλύτερο δυστύχημα

Κρήτη: Νέες διαστάσεις στην υπόθεση του «σπιτιού – κολαστηρίου» με 8 παιδιά – Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του ζευγαριού
Κοινωνία

Κρήτη: Νέες διαστάσεις στην υπόθεση του «σπιτιού – κολαστηρίου» με 8 παιδιά – Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του ζευγαριού

Πτολεμαΐδα: Τραγική σύμπτωση με τον θάνατο του 56χρονου οδηγού – Και ο πατέρας του είχε χάσει τη ζωή του στο τιμόνι
Κοινωνία

Πτολεμαΐδα: Τραγική σύμπτωση με τον θάνατο του 56χρονου οδηγού – Και ο πατέρας του είχε χάσει τη ζωή του στο τιμόνι

Κλειστά σχολεία και στην Αττική την Παρασκευή λόγω της κακοκαιρίας BYRON
Κοινωνία

Κλειστά σχολεία και στην Αττική την Παρασκευή λόγω της κακοκαιρίας BYRON