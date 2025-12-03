Η δίκη για την υπόθεση revenge porn με καταγγέλλουσα την Ιωάννα Τούνη αναβλήθηκε για τις 23 Ιανουαρίου 2026, ωστόσο το κλίμα γύρω από την υπόθεση παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένο. Στο μεταξύ, ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, έκανε γνωστό ότι το τελευταίο διάστημα δέχεται απειλητικά μηνύματα που σχετίζονται άμεσα με την υπόθεση και έχουν ήδη τεθεί υπό διερεύνηση από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Ο γνωστός ποινικολόγος παρουσίασε δημοσίως ορισμένα από τα μηνύματα, τα οποία περιέχουν ευθείες απειλές κατά της ζωής τόσο της Ιωάννας Τούνη όσο και του ίδιου, με στόχο —όπως εκτιμά— να ασκηθεί πίεση ενόψει της δικαστικής διαδικασίας.

Τα απειλητικά αυτά μηνύματα, τα οποία έχουν καταγραφεί και προσκομιστεί στις αρχές, χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη σκληρότητα. Ο αποστολέας τους προειδοποιεί ότι θα υπάρξουν «σοβαρές συνέπειες» σε περίπτωση που οι κατηγορούμενοι καταδικαστούν, ενώ ζητά από τον δικηγόρο και την εντολέα του να «προσέχουν τι λένε» για την υπόθεση.

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία εντοπισμού της προέλευσης των μηνυμάτων, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού ή για μεμονωμένη ενέργεια.

Ο κ. Δημητρακόπουλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, τόνισε ότι δεν πρόκειται να επηρεαστεί από παρόμοιες πρακτικές και πως η υπόθεση θα ακολουθήσει κανονικά τη δικαστική της πορεία. Το ίδιο περιβάλλον της Ιωάννας Τούνη επισημαίνει ότι τέτοιες ενέργειες υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα του φαινομένου της ψηφιακής κακοποίησης και τη σημασία της δικαστικής προστασίας των θυμάτων.

Η αναβολή της δίκης δίνει παράταση σε μια ήδη πολυσυζητημένη υπόθεση, η οποία συνεχίζει να προκαλεί έντονο δημόσιο ενδιαφέρον και συζητήσεις για την ανάγκη αυστηρότερης αντιμετώπισης της διαδικτυακής βίας.

