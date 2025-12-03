Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»

Στην διαδικτυακή εκπομπή «Μπαμ Μπουμ» του Fipster στο YouTube βρέθηκε καλεσμένη η Κόνι Μεταξά, ανοίγοντας για πρώτη φορά όλα τα κεφάλαια της προσωπικής της ζωής. Η τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για τον χωρισμό της από τον Μάριο Καπότση, το μπλοκ που –όπως είπε– της έχει κάνει η Ζόζεφιν στα social media, αλλά και για τη ρήξη στη φιλία της με τον Τάσο Ξιαρχό.

«Με έχουν μπλοκάρει η Josephine και η Κωνσταντίνα Σουλτάτη»

Η Κόνι Μεταξά αποκάλυψε ότι δεν συνηθίζει να μπλοκάρει κανέναν στα social media, όμως το αντίθετο έχει συμβεί πολλές φορές προς το πρόσωπό της:

«Δεν κάνω εγώ μπλοκ. Εκείνοι με κάνουν. Με έχουν κάνει η Josephine και η Κωνσταντίνα Σουλτάτη. Δεν θα κάνω κανέναν μπλοκ γιατί δεν είμαι 5 χρονών. Μπλοκάρω μόνο όσους μου μιλούν πάρα πολύ άσχημα στα σχόλια».

Τάσος Ξιαρχό: Η ρήξη και η επανασύνδεση

Αναφερόμενη στη σχέση της με τον Τάσο Ξιαρχό, η τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι υπήρξε έντονη κρίση μεταξύ τους:

«Ο Τάσος με έκραζε σε όλους τους συνεργάτες μας και μετά έκραζε σε μένα όλους τους άλλους συνεργάτες. Σοβαρό κράξιμο. Μετά τα ξαναβρήκαμε, γιατί συγχωρώ όλους. Είμαι ηλίθια», είπε με ειλικρίνεια και χιούμορ.

Ο χωρισμός με τον Μάριο Καπότση και η “μεγαλύτερη προδοσία” ...

διαβάστε αναλυτικά και δείτε βίντεο στο ourlife.gr

Διαβάστε ακόμα: Αντώνης Ρέμος: Κυκλοφόρησε το νέο βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Δευτέρα» – Σκοτεινή αισθητική και έντονη συναισθηματική φόρτιση