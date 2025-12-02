# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Κωνσταντίνος Αργυρός: Θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία; Οι περιφέρειες που «ακούγονται»

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες το ενδεχόμενο πολιτικής εμπλοκής του Κωνσταντίνου Αργυρού, μετά τις δημόσιες εμφανίσεις του με την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αλλά και τις δηλώσεις του περί διάθεσης προσφοράς στη χώρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Political, τα σενάρια για πιθανή υποψηφιότητά του με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες βουλευτικές εκλογές έχουν ενταθεί, με δύο εκλογικές περιφέρειες να θεωρούνται οι επικρατέστερες: η Α’ Αθήνας και ο Νότιος Τομέας της Β’ Αθήνας (Β3) – περιοχή όπου ο τραγουδιστής έχει πρόσφατα μετακομίσει.

Ο ρόλος της Γκίλφοϊλ και η αυξημένη δημόσια παρουσία
Στην εκπομπή «Το ‘Χουμε», ο δημοσιογράφος Κυριάκος Μαντούβαλος σημείωσε πως ο Αργυρός βρίσκεται «σε μια επικαιρότητα που δεν αφορά αποκλειστικά την καλλιτεχνική του δραστηριότητα», λόγω της στενής σχέσης που φαίνεται να διατηρεί με την Αμερικανίδα πρέσβη. Όπως ανέφερε, ..

