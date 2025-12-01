Αντώνης Ρέμος: Κυκλοφόρησε το νέο βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Δευτέρα» – Σκοτεινή αισθητική και έντονη συναισθηματική φόρτιση

Ο Αντώνης Ρέμος παρουσιάζει το νέο του music video για το τραγούδι «Δευτέρα», οπτικοποιώντας μία από τις πιο ατμοσφαιρικές του επιλογές των τελευταίων χρόνων.

Το βιντεοκλίπ, που μόλις έκανε πρεμιέρα, ξεχωρίζει για τη μινιμαλιστική, σύγχρονη noir αισθητική του, αλλά και για τους έντονους συμβολισμούς που μεταφέρουν το συναίσθημα της απουσίας και της μοναξιάς. Με κινηματογραφική προσέγγιση, το video εστιάζει σε έναν άνθρωπο που βιώνει την αίσθηση του να ζει σε έναν δικό του μικρόκοσμο — ένα συναίσθημα οικείο σε όλους.

Η «Δευτέρα» είναι το πρώτο δείγμα από το ολοκαίνουργιο album του κορυφαίου ερμηνευτή, και ήδη έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό. Το τραγούδι σημειώνει σημαντική επιτυχία στο Spotify και στα ελληνικά ραδιόφωνα, όπου μπήκε απευθείας στο top 10, ενώ έχει γίνει viral στα social media. Ο στίχος «είναι η αγάπη Κυριακή κι εγώ Δευτέρα» έχει ήδη μετατραπεί σε διαδικτυακό σλόγκαν.

Τη μουσική του κομματιού υπογράφει ο Γιώργος Σαμπάνης, ενώ τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης – δύο δημιουργοί που στο παρελθόν έχουν χαρίσει στον Ρέμο μεγάλες επιτυχίες όπως τα «Σπασμένα Κομμάτια Της Καρδιάς», «Λένε» και «Χίλια Σπίρτα».

Την παραγωγή επιμελήθηκε ο Γιώργος Κυβέλλος, την ενορχήστρωση ο Χρήστος Soumka, ενώ τη σκηνοθεσία του video υπογράφει ο Alex Κωνσταντινίδης.

Η «Δευτέρα» κυκλοφορεί από την Panik Records και αποτελεί ένα ακόμη δείγμα της διαχρονικής και έντονα συναισθηματικής ερμηνευτικής δύναμης του Αντώνη Ρέμου.

