Με αφορμή την έναρξη των νέων μουσικών της εμφανίσεων, η Ελένη Φουρέιρα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και μίλησε ανοιχτά για την πιο προσωπική πλευρά της ζωής της: τη σχέση της με τον Αλμπέρτο Μποτία.

Η pop star, που έχει χτίσει μια καριέρα γεμάτη ένταση και δυναμισμό, αποκάλυψε ότι στο σπίτι της κυριαρχεί κάτι εντελώς διαφορετικό: η ηρεμία και η στήριξη από τον άνθρωπο που έχει επιλέξει να έχει δίπλα της. «Ο Αλμπέρτο είναι ένας υπέροχος, διακριτικός άνθρωπος», είπε με εμφανή τρυφερότητα. «Δεν ασχολείται με μικροπρέπειες. Του αρέσει να είμαι sexy στη σκηνή και δεν ανακατεύεται στη δουλειά μου».

Η ίδια τόνισε ότι ο σύντροφός της δεν μπαίνει ποτέ στη διαδικασία να ζηλέψει ή να κάνει παρατηρήσεις για πιο τολμηρές καλλιτεχνικές επιλογές. «Δεν τον νοιάζει αν θα εμφανιστώ πολύ σέξι ή αν στο video clip υπάρχει ένα φιλί. Ξέρει ότι αυτή είναι η δουλειά μου και την κατανοεί πλήρως».

«Ήταν μια επιλογή ζωής»

Η Φουρέιρα δεν δίστασε να παραδεχτεί πως ο Μποτία δεν είναι απλώς ο άντρας της ζωής της, αλλά μια συνειδητή επιλογή για το μέλλον. «Ήταν μια επιλογή ζωής. Είναι εξαιρετικός μπαμπάς και αυτό από μόνο του λέει πολλά», σημείωσε, εξηγώντας ότι νιώθει άβολα να μιλά δημόσια για εκείνον, αλλά η αγάπη της ξεχειλίζει έτσι κι αλλιώς.

Η πρώτη ματιά που δεν ξέχασε ποτέ

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε και το πώς τον είδε για πρώτη φορά, τον Νοέμβριο του 2016, σε μία εμφάνισή της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Αν και δεν συνηθίζει να κοιτάει το κοινό όσο τραγουδάει, αυτή τη φορά οι φίλοι της φρόντισαν να της τραβήξουν την προσοχή. «Ο Παντελής Τουτουντζής είχε πάει και κάτσει δίπλα του και μου έκανε νοήματα. Γυρίζω και βλέπω τον πιο όμορφο άντρα που είχα δει ποτέ», είπε γελώντας.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια σχέση που, όπως φαίνεται, έχει γερά θεμέλια και μια βαθιά σύνδεση που δεν επηρεάζεται από τα φώτα της δημοσιότητας.

