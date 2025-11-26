Θλίψη για τον θάνατο του Shpat Kasapi – Καρδιακή προσβολή στη σκηνή σε ηλικία μόλις 40 ετών

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στον χώρο της αλβανικής μουσικής η είδηση του ξαφνικού θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Shpat Kasapi, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 40 ετών. Το τραγικό περιστατικό συνέβη την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Μπολόνια της Ιταλίας, όπου ο καλλιτέχνης αισθάνθηκε αδιαθεσία επί σκηνής και κατέρρευσε.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να ανακτήσει τις αισθήσεις του, με τα αλβανικά μέσα να αναφέρουν ότι υπέστη καρδιακή προσβολή χωρίς να έχει προηγηθεί γνωστό ιστορικό υγείας.



Ποιος ήταν ο Shpat Kasapi

Γεννημένος την 1η Μαΐου 1985 στο Τέτοβο, ο Kasapi μεγάλωσε σε οικογένεια με βαθιά μουσική παράδοση. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της αλβανικής ποπ σκηνής, χάρη στο μοντέρνο ύφος του, τις εντυπωσιακές ζωντανές εμφανίσεις και τη χαρακτηριστική φωνή του.

Με επιτυχίες όπως:

«A më do?»

«Valle Kosovare»

«Dashni pa limit»

«Aroma e saj»

ο Kasapi έγινε ευρέως γνωστός στην Αλβανία, το Κόσοβο και τη διασπορά.

Παρέμεινε ενεργός μέχρι το τέλος της ζωής του, με το πρόσφατο single «N’dahem Sot» να έχει σχεδόν 900.000 προβολές στο YouTube και περίπου 340.000 μηνιαίους ακροατές στο Spotify.

Το αντίο της πρώην συζύγου του

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η πρώην σύζυγός του, Selvije Jao, με συγκινητική ανάρτηση στο Instagram. Μαζί μεγάλωναν τον 3χρονο γιο τους, Roel, με την Jao να περιγράφει τη βαθιά οδύνη της και τη δυσκολία να εξηγήσει στο παιδί την ξαφνική απώλεια του πατέρα του.



Συγκίνηση και αντιδράσεις στη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία

Ο δήμαρχος του δήμου Çair στη Βόρεια Μακεδονία, Izet Mexhiti, εξέφρασε τη θλίψη του, τονίζοντας ότι, παρότι ο Kasapi δεν θα δημιουργήσει πλέον νέα μουσική, «η φωνή και τα τραγούδια του θα παραμείνουν ζωντανά». Σημείωσε ότι ο πρόωρος χαμός του αφήνει μεγάλο κενό στην οικογένεια, στους φίλους και στους θαυμαστές του.

