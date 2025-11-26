# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Το πρόβλημα υγείας που τον οδήγησε σε ακύρωση εμφανίσεων

Με μία προσωπική ανάρτηση στο Instagram, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ενημέρωσε το κοινό του ότι αναγκάζεται να ακυρώσει όλες τις προγραμματισμένες του εμφανίσεις, έπειτα από υποτροπή ενός χρόνιου προβλήματος υγείας που απαιτεί άμεση χειρουργική αντιμετώπιση.

Στο μήνυμά του, ο δημοφιλής καλλιτέχνης εξήγησε πως οι γιατροί του συνέστησαν άμεση αποχή από κάθε ζωντανή δραστηριότητα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η θεραπεία και να μην επιβαρυνθεί η κατάστασή του.

Τι ανέφερε στην ανάρτησή του
Ο τραγουδιστής αποκάλυψε:

το πρόβλημα αφορά οφθαλμολογική πάθηση που υποτροπίασε
η επέμβαση πρέπει να γίνει άμεσα
οι εμφανίσεις του στο Gazarte ακυρώνονται προσωρινά
θα υπάρξει ενημέρωση για νέες ημερομηνίες με την έναρξη του νέου έτους

Με χαρακτηριστική ειλικρίνεια, ο ίδιος έγραψε:

«Δυστυχώς, ένα χρόνιο ζήτημα που με ταλαιπωρεί κατά καιρούς υποτροπίασε και χρειάζεται να υποβληθώ εκτάκτως σε μία επέμβαση οφθαλμολογικής φύσεως… Με βάση τις οδηγίες των γιατρών, το επόμενο διάστημα θα πρέπει να απέχω από τη σκηνή.»
Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξη και την κατανόηση, υπογραμμίζοντας ότι θα επιστρέψει «δριμύτερος» μόλις λάβει το απαραίτητο ιατρικό «πράσινο φως».

