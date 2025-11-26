Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις γύρω από το τροχαίο που κόστισε τη ζωή στον Παντελή Παντελίδη το 2016, με νέα μαρτυρία να βλέπει το φως της δημοσιότητας μέσα από την εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1. Άτομο που βρισκόταν στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν η Μίνα Αρναούτη, λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα, υποστηρίζει ότι την άκουσε να λέει πως ο τραγουδιστής δεν βρισκόταν στο τιμόνι, αλλά πως οδηγούσε η Φρόσω Κυριακού.

Τι αναφέρει η μάρτυρας

Η μάρτυρας, που βρισκόταν συχνά στον χώρο της μονάδας όπου νοσηλευόταν η Αρναούτη, ισχυρίζεται πως την άκουσε να επαναλαμβάνει, υπό την επήρεια μυοχαλαρωτικών:

«Ότι οδηγούσε η φιλενάδα της… Μας σκότωσες. Μας σκότωσες…»

Σύμφωνα με όσα είπε στην εκπομπή:

Η Αρναούτη φέρεται να μιλούσε μέσα σε παραισθήσεις.

Βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης λόγω των φαρμάκων.

Φώναζε και έβριζε νοσηλευτές και γιατρούς.

Η μάρτυρας υποστήριξε ότι η μητέρα της Μίνας σχολίασε με επιθετικό τρόπο επίσκεψη συγγενών του Παντελίδη στο νοσοκομείο, δημιουργώντας ένταση μεταξύ των δύο οικογενειών.

Οι αναφορές για την κατάσταση της Αρναούτη

Όπως είπε:

«Μέσα σε παραισθήσεις το έλεγε… ήταν όλο με μυοχαλαρωτικά, όχι με νάρκωση. Και για να μην πέφτει από το κρεβάτι, την είχαν βάλει σε κρεβάτι για 10χρονο παιδάκι.»

Οι αναφορές αυτές αφορούν την περίοδο λίγων ημερών μετά το τροχαίο, όταν η Αρναούτη νοσηλευόταν σοβαρά τραυματισμένη.

Το χρονικό των αντιδράσεων

Η νέα μαρτυρία έρχεται να προστεθεί στη μακρά σειρά καταγγελιών, αντιφάσεων και εικασιών που έχουν συνοδεύσει την υπόθεση όλα αυτά τα χρόνια. Παρά τις επίσημες έρευνες που κατέληξαν ότι ο Παντελής Παντελίδης ήταν ο οδηγός του οχήματος, η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί αντιπαραθέσεις και δημόσιες συζητήσεις.

