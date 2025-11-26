Κάθε Χριστούγεννα η Μαράια Κάρεϊ γίνεται πιο πλούσια – Το απίστευτο ποσό από το All I Want For Christmas Is You

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι τα Χριστούγεννα… ανήκουν στη Μαράια Κάρεϊ. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, το «All I Want For Christmas Is You» επιστρέφει στις playlists, στα ραδιόφωνα, στα καταστήματα και κυριολεκτικά παντού, μετατρέποντάς το σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα seasonal hits όλων των εποχών.

Η επιτυχία του τραγουδιού δεν φέρνει μόνο χριστουγεννιάτικη διάθεση — φέρνει και τεράστια έσοδα στη διάσημη τραγουδίστρια. Και μάλιστα, σχεδόν τριάντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

Πώς ένα τραγούδι έγινε «χριστουγεννιάτικη αυτοκρατορία»

Κυκλοφόρησε το 1994 και έγινε σχεδόν αμέσως κλασικό. Δημιούργησε μια ολόκληρη pop-culture παράδοση, πρωταγωνίστησε σε αμέτρητες ταινίες —με πιο εμβληματική στιγμή το Love Actually— και διασκευάστηκε από καλλιτέχνες όπως η Ariana Grande και ο Michael Bublé.

Πόσα κερδίζει η Μαράια από το τραγούδι;

Σύμφωνα με το Economist, η τραγουδίστρια εισπράττει περίπου...

