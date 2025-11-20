Για τις 2 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη της ηθοποιού Δήμητρας Ματσούκα, με το δικαστήριο να της δίνει χρόνο προκειμένου να προσκομίσει τις βεβαιώσεις πληρωμής των τροχονομικών παραβάσεων. Μέχρι τότε αφέθηκε ελεύθερη.

Η γνωστή ηθοποιός έφτασε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, ακολουθώντας την αυτόφωρη διαδικασία έπειτα από τη σύλληψή της στη Βουλιαγμένη το προηγούμενο βράδυ. Οι παραβάσεις αφορούσαν τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς –σύμφωνα με την Τροχαία– εντοπίστηκε να κινείται με υπερβολική ταχύτητα, χωρίς δίπλωμα οδήγησης και χωρίς πινακίδες στο όχημά της, ενώ το αλκοτέστ έδειξε τιμές πάνω από το νόμιμο όριο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», η Δήμητρα Ματσούκα εξήγησε ότι το δίπλωμά της είχε αφαιρεθεί από τον Σεπτέμβριο για παράνομο παρκάρισμα, ενώ οι πινακίδες του οχήματός της αφαιρέθηκαν την περασμένη Κυριακή. Όπως είπε, το αυτοκίνητο είχε μείνει στο θέατρο και, αφού είχε ρεπό τη Δευτέρα και την Τρίτη, αποφάσισε το βράδυ της Τετάρτης να το μεταφέρει σπίτι.

Η ηθοποιός τόνισε επίσης πως οι αστυνομικοί της Τροχαίας που τη σταμάτησαν ήταν «εξαιρετικοί» στη συμπεριφορά τους, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία έγινε με ευγένεια και επαγγελματισμό

