Εννέα χρόνια μετά το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον αγαπημένο τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη, η οικογένειά του επανέρχεται ζητώντας την επανεξέταση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας πως παραμένουν σημαντικά αναπάντητα ερωτήματα.

Η μητέρα του, Αθηνά Παντελίδου, μίλησε δημόσια ζητώντας σεβασμό και δικαίωση, τονίζοντας ότι ο σκοπός της οικογένειας δεν είναι να βρεθούν υπεύθυνοι, αλλά να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τις συνθήκες του τροχαίου.

«Θέλουμε την αλήθεια – υπάρχουν κενά»

Με αφορμή πρόσφατες συζητήσεις που συνέδεσαν το όνομα του Παντελίδη με την υπόθεση του παράνομου «καζίνο», η κ. Παντελίδου επεσήμανε ότι πρόκειται για ισχυρισμούς που πληγώνουν την οικογένεια και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Υπογράμμισε ότι υπάρχουν «κενά και αντιφάσεις» στη δικογραφία, τα οποία θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστούν εκ νέου.

Μεταξύ άλλων, ζήτησε από τις Αρχές να επανεκτιμήσουν όλα τα στοιχεία και κάλεσε τις δύο συνεπιβάτιδες του τραγουδιστή –τις μοναδικές επιζήσασες του τροχαίου– να μιλήσουν ανοιχτά για όσα συνέβησαν.

Η τοποθέτηση της μητέρας του Παντελή

Μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», άφησε σαφείς αιχμές προς όσους αναφέρονται δημοσίως στην υπόθεση:

«Θέλω να απευθυνθώ σε δημοσιογράφους, παρουσιαστές και σε όσους βγαίνουν στον αέρα με χαρακτηρισμούς: ζητώ σεβασμό στο πρόσωπο του Παντελή.»

Αναφέρθηκε στον πόνο που βιώνει η οικογένεια, σημειώνοντας ότι έχει χάσει «και ένα δεύτερο θύμα», τον σύζυγό της, από την ψυχολογική καταπόνηση των ετών.

Για το τροχαίο δήλωσε:

«Φυσικά και πρέπει να ανοίξει, γιατί υπάρχουν πολλά κενά. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει απόφαση για το ποιος καθόταν πού, χωρίς να συμβαδίζει με τους νόμους της φυσικής.»

«Δεν ψάχνουμε ενόχους – ψάχνουμε την αλήθεια»

Η κ. Παντελίδου υπογράμμισε πως, αν οι επιζήσασες είχαν μιλήσει στην οικογένεια, όλα θα είχαν πάρει άλλη τροπή:

«Θα τις είχα αγκαλιάσει. Θα έλεγα “ήταν ατύχημα”. Αλλά δεν ήρθαν ποτέ. Αντίθετα, δεχτήκαμε πόλεμο.»

Παράλληλα, ανέφερε πως η οικογένεια δικαιώθηκε δικαστικά απέναντι σε μια από τις δύο γυναίκες που –όπως είπε– εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον τους.

«Να βρεθεί ένας εισαγγελέας να κάνει σωστά τη δουλειά του»

Η μητέρα του Παντελή απηύθυνε έκκληση για νέα, σε βάθος έρευνα:

«Θα παρακαλέσω να βρεθεί ένας εισαγγελέας που να κάνει σωστά τη δουλειά του και να αξιοποιήσει όλα τα στοιχεία. Ζητώ μόνο σεβασμό στο παιδί μου.»

Η κινητοποίηση της οικογένειας αναμένεται να αναζωπυρώσει τον δημόσιο διάλογο γύρω από το τροχαίο που συγκλόνισε την Ελλάδα το 2016, με τη συζήτηση για το αν ο φάκελος πρέπει να ανοίξει εκ νέου να επανέρχεται στο προσκήνιο.

