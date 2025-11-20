Μις Υφήλιος: Η Miss Jamaica μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από σοκαριστικό περιστατικό στη σκηνή

Ένα νέο περιστατικό ήρθε να ταράξει ακόμη περισσότερο τον ήδη αμφιλεγόμενο φετινό διαγωνισμό Μις Υφήλιος στην Ταϊλάνδη, καθώς η Miss Jamaica, Gabrielle Henry, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο ύστερα από θεαματική πτώση στη σκηνή κατά τη διάρκεια του προκριματικού γύρου.

Το ατύχημα συνέβη στις 19 Νοεμβρίου, όταν η διαγωνιζόμενη περπατούσε με εντυπωσιακή πορτοκαλί βραδινή τουαλέτα και ψηλοτάκουνα. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, η Henry φαίνεται να χάνει την ισορροπία της και να πέφτει στο κενό, εκτός σκηνής, μπροστά στα έκπληκτα μάτια παρευρισκομένων. Λίγα λεπτά αργότερα μεταφέρθηκε με φορείο, ενώ το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στα παρασκήνια.

Ο πρόεδρος και συνιδιοκτήτης του Οργανισμού Miss Universe, Raul Rocha, ενημέρωσε μέσω Instagram ότι βρέθηκε στο νοσοκομείο μαζί με την οικογένεια της Henry. Όπως ανέφερε, η διαγωνιζόμενη δεν έχει υποστεί κατάγματα και βρίσκεται σε καλή φροντίδα, αν και οι εξετάσεις συνεχίζονται προληπτικά.

Miss Universe Jamaica, Dr. Gabrielle Henry, took a terrifying fall during the preliminary competition of the 2025 Miss Universe pageant and had to be removed on a stretcher. ???? pic.twitter.com/pIlByzz0EZ — World Wide (@Worl_dwides) November 20, 2025

Αντίστοιχη ενημέρωση εξέδωσε και η οργάνωση Miss Universe Jamaica, επιβεβαιώνοντας ότι η διαγωνιζόμενη μεταφέρθηκε άμεσα σε τοπικό νοσοκομείο. Οι γιατροί εκτιμούν ότι ο τραυματισμός της δεν είναι απειλητικός για τη ζωή, ωστόσο συστήνουν παρακολούθηση μέχρι την πλήρη ανάρρωσή της.

Η Henry είχε μοιραστεί νωρίτερα στιγμιότυπα από το backstage και τη διαδρομή της προς τον χώρο του διαγωνισμού, δείχνοντας ενθουσιασμό για την εμφάνιση που θα ακολουθούσε.



Ένας διαγωνισμός σε έντονο αναβρασμό

Το ατύχημα έρχεται σε μια περίοδο που ο διαγωνισμός Miss Universe βρίσκεται στο επίκεντρο αρνητικών σχολίων και εσωτερικών αναταράξεων.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του διαγωνισμού, Nawat Itsaragrisil, απομακρύνθηκε μετά τη διαρροή livestream όπου συνομιλούσε με τη Miss Mexico, προκαλώντας αντιδράσεις και αποχωρήσεις διαγωνιζομένων από συνάντηση μαζί του.

Στις 18 Νοεμβρίου παραιτήθηκε ο κριτής Omar Harfouch, καταγγέλλοντας ότι είχε ήδη δημιουργηθεί «αυτοσχέδια κριτική επιτροπή» που επέλεξε 30 φιναλίστ πριν καν εμφανιστούν οι 136 διαγωνιζόμενες στον προκριματικό.

Ακολούθησαν δύο ακόμη παραιτήσεις: αυτή του πρώην ποδοσφαιριστή Claude Makélélé και της Princess Camilla di Borbone delle Due Sicilie.

Σε αυτό το ήδη βεβαρημένο κλίμα, η πτώση της Miss Jamaica εντείνει τις ανησυχίες για την ομαλή διεξαγωγή του φετινού διαγωνισμού και θέτει ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας και την πίεση που δέχονται οι διαγωνιζόμενες.

Το ενδιαφέρον για τον τελικό του Σαββατοκύριακου είναι πλέον ακόμη μεγαλύτερο, καθώς το κοινό αναμένει τόσο την εξέλιξη της υγείας της Henry όσο και το πώς θα διαχειριστεί ο Οργανισμός τις διαδοχικές κρίσεις που έχουν επισκιάσει την διοργάνωση.

