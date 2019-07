Απηυδησμένη η Ζέτα Μακρυπούλια: Φτάνει πια με αυτήν την ερώτηση!

Στην εκπομπή Καλοκαίρι #not μίλησε η Ζέτα Μακρυπούλια και επιβεβαίωσε ότι έχει δεχτεί πρόταση να παρουσιάσει το νέο talent show του ΑΝΤ1, The Final Four. Θα είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στην κριτική επιτροπή του παιχνιδιού και πώς βλέπει η ίδια ένα τέτοιο ενδεχόμενο;

«Είναι καθαρά δική του απόφαση, δεν εμπλέκομαι σε αυτά. Δεν ξέρω. Δεν έχω πρόβλημα να είναι. Πριν από μερικά χρόνια θα είχα. Τώρα πια είμαστε και οι δύο επαγγελματίες και αν συμβεί θα το αντιμετωπίσουμε», είπε η Ζέτα Μακρυπούλια.

Ο Μιχάλης και η Ζέτα συζητούν τα επαγγελματικά τους; Η ηθοποιός αναφέρει: «Είμαστε ένα φυσιολογικό ζευγάρι και κάνουμε αυτά που κάνουν όλα τα ζευγάρια. Συζητάμε τις προτάσεις μας, τους προβληματισμούς μας, τις φοβίες μας. Όχι μόνο με τον σύντροφό μου αλλά και με τους φίλους μου. Ακούω τις γνώμες τους και μετά κάνω αυτό που θέλω».

Όταν έπεσε η ερώτηση για τον γάμο, η Ζέτα Μακρυπούλια είπε απηυδησμένη: «Φτάνει πια με αυτήν την ερώτηση! Όσα χρόνια ζω τη θυμάμαι! Αν αισθανθώ την ανάγκη να επισημοποιήσω τη σχέση μου με το Μιχάλη θα είστε οι πρώτοι που θα το μάθετε».