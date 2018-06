H Σίνθια Νίξον αποκάλυψε ότι ο γιος της είναι transgender

Στην αποκάλυψη ότι ο 22χρονος γιος της Seth είναι trangender προχώρησε η Cynthia Nixon με αφορμή την Trans Day of Action, μια ημέρα αφιερωμένη στα δικαιώματα των trans ατόμων η οποία γιορταζεται στην Αμερική στις 22 Ιουνίου.



Η διάσημη ηθοποιός του Sex and the City που πλέον είναι υποψήφια κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, έκανε την αποκάλυψη ανεβάζοντας μία φωτογραφία του Seth από την αποφοίτησή του από το Κολέγιο του Chicago.



«Είμαι τόσο περήφανη για το γιο μου Samuel Joseph Mozes (τον φωνάζουμε Seph), που αποφοίτησε από το κολλέγιο αυτόν τον μήνα. Τον χαιρετώ όπως και όλους όσους σηματοδοτούν τη σημερινή ημέρα Trans Day of Action», έγραψε η ηθοποιός. Ο Seth γεννήθηκε κορίτσι και είχε το όνομα Samantha, μέχρι που αποφάσισε ότι θέλει να αλλάξει το φύλο του.



Η Cynthia Nixon έχει τρία παιδιά, τον Seth και τον 15χρονο Charles τους οποίους απέκτησε με τον πρώτο της σύζυγος Danny Mozes και τον 7χρονο Max τον οποίο απέκτησε από το γάμο της με τη Christina Marinoni.

athensvoice