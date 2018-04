Γεννήθηκε το τρίτο μωρό της βασιλικής οικογένειας. Τα ονόματα που παίζουν και τα στοιχήματα

Σε πελάγη ευτυχίας για τον ερχομό του τρίτου βασιλικού μωρού, η Κέιτ Μίντλετον πήρε εξιτήριο και μαζί με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, επιστρέφουν στο σπίτι τους, στο Ανάκτορο του Κέσινγκτον.



Φορώντας ένα κατακόκκινο φόρεμα με λευκό δαντελένιο γιακά, η δούκισσα του Κέιμπριτζ έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, πόζαρε χαμογελαστό για τους φωτογράφους έξω από τον ιδιωτική πτέρυγα Lindo της κλινικής St. Mary του Λονδίνου, όπου έφερε στον κόσμο το τρίτο τους παιδί.



Λίγο νωρίτερα, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είχε φέρει στην κλινική τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του ζευγαριού, Τζορτζ και Σάρλοτ, προκειμένου να γνωρίσουν το νέο αδελφάκι τους.



Στην ανακοίνωσή του, το Παλάτι του Κένσινγκτον ανέφερε ότι το αγοράκι, που είναι πέμπτο στη σειρά διαδοχής του θρόνου γεννήθηκε στις 11:01 το πρωί (τοπική ώρα). Ο Δούκας του Κέμπριτζ ήταν παρών στον τοκετό.



Χαρά για το χαρμόσυνο γεγονός εξέφρασε τόσο η Βασίλισσα Ελισάβετ, όσο και τα άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας,καθώς και η οικογένειας της δούκισσας του Κέμπριτζ.



«Η Βασίλισσα, ο Δούκας του Εδιμβούργου, ο Πρίγκιπας της Ουαλίας, η Δούκισσα της Κορνουάλης, ο Πρίγκιπας Χάρι και τα μέλη των δυο οικογενειών έχουν ενημερωθεί και είναι κατενθουσιασμένοι από την είδηση αυτή», αναφέρει η ανακοίνωση, ενώ διευκρινίζεται ότι η μητέρα και το μωρό είναι καλά στην υγεία τους.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well.