Μια νέα επιστημονική μελέτη, που διεξήχθη από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ουψάλα, έρχεται να ανατρέψει τα μέχρι πρότινος δεδομένα σχετικά με τη χημική σύσταση του Ήλιου. Συγκεκριμένα, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το άστρο μας ενδέχεται να περιέχει πολύ μεγαλύτερη ποσότητα αργύρου απ’ ό,τι υπολογιζόταν μέχρι σήμερα. Η ανακάλυψη αυτή φέρνει τη σύσταση του Ήλιου κατά 55% πιο κοντά σε αυτή των αρχέγονων μετεωριτών, προσφέροντας σημαντικά στοιχεία για τη γέννηση και εξέλιξη του ηλιακού συστήματος.

Η αναθεωρημένη ποσότητα αργύρου

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Ουψάλα εκτιμούν πλέον ότι η αφθονία του αργύρου στον Ήλιο είναι κατά 55% μεγαλύτερη από ό,τι έδειχναν οι προηγούμενοι υπολογισμοί. Η αναθεωρημένη αυτή εκτίμηση έχει ιδιαίτερη σημασία για την αστρονομική κοινότητα, καθώς αλλάζει την αντίληψη για τη σύνθεση του άστρου μας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η νέα αυτή ποσότητα αργύρου φέρνει τη χημική σύσταση του Ήλιου πολύ πιο κοντά στα επίπεδα αργύρου που έχουν εντοπιστεί σε πρωτόγονους μετεωρίτες. Τόσο ο Ήλιος όσο και οι μετεωρίτες διατηρούν υλικό από το ίδιο νέφος αερίων και σκόνης, από το οποίο σχηματίστηκε το ηλιακό σύστημα πριν από 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτή η σύγκλιση των δεδομένων ενισχύει την κατανόηση των κοινών τους καταβολών.

Το κλειδί για την κατανόηση του ηλιακού συστήματος

Η χημική σύσταση του Ήλιου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα «κλειδιά» για να κατανοήσουν οι επιστήμονες πώς γεννήθηκε και εξελίχθηκε το ηλιακό μας σύστημα. Αυτή η νέα μελέτη έρχεται να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε για την ποσότητα ορισμένων στοιχείων στο άστρο μας, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.

Το εύρημα αυτό δεν διορθώνει απλώς μια προηγούμενη εκτίμηση, αλλά φέρνει στο προσκήνιο νέα δεδομένα για την προέλευση των χημικών στοιχείων και τον τρόπο με τον οποίο αυτά διασκορπίστηκαν στο ηλιακό σύστημα πριν από δισεκατομμύρια χρόνια. Είναι γνωστό ότι το υδρογόνο και το ήλιο αποτελούν σχεδόν το σύνολο της μάζας του Ήλιου, με τα βαρύτερα στοιχεία να βρίσκονται σε πολύ μικρότερες αναλογίες, καθιστώντας την ακριβή μέτρησή τους κρίσιμη.

Η μεθοδολογία της έρευνας

Για να αναγνωρίσουν την παρουσία του αργύρου και να υπολογίσουν την ποσότητά του, οι επιστήμονες βασίζονται σε ένα συγκεκριμένο φαινόμενο. Τα άτομα αργύρου στην ατμόσφαιρα του Ήλιου απορροφούν το φως σε συγκεκριμένα μήκη κύματος, αφήνοντας σκοτεινές γραμμές στο φάσμα του. Αυτό το χαρακτηριστικό μοτίβο επιτρέπει την αναγνώριση του στοιχείου.

Ωστόσο, για να υπολογιστεί η ακριβής ποσότητα αργύρου, απαιτείται ένα μοντέλο που να προβλέπει πόσο έντονα τα συγκεκριμένα άτομα απορροφούν το φως. Η ερευνητική ομάδα, προκειμένου να επιτύχει μεγαλύτερη ακρίβεια, μοντελοποίησε την κίνηση των εξωτερικών στρωμάτων του Ήλιου. Παράλληλα, χρησιμοποίησε πιο λεπτομερείς υπολογισμούς για τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αργύρου αλληλεπιδρούν με το φως και τα άλλα σωματίδια.

Το νέο μοντέλο λαμβάνει υπόψη τον τρόπο με τον οποίο η ακτινοβολία μεταβάλλει τις ενεργειακές καταστάσεις των ατόμων αργύρου. Αυτή η μεταβολή επηρεάζει την ένταση των φασματικών γραμμών που χρησιμοποιούν οι αστρονόμοι για να μετρήσουν την αφθονία του στοιχείου, επιτρέποντας έτσι μια πιο ακριβή εκτίμηση της παρουσίας του αργύρου στον Ήλιο.

Η δήλωση της ερευνήτριας

Η Σεμά Καλισκάν, η οποία πραγματοποίησε την έρευνα στο πλαίσιο της διδακτορικής της διατριβής στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τα αποτελέσματα της δουλειάς της.

«Με το νέο μας μοντέλο, καταφέραμε να ερμηνεύσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τις φασματικές γραμμές που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της αφθονίας του αργύρου στον Ήλιο», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Καλισκάν. Η ανακάλυψη αυτή αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην περαιτέρω κατανόηση της κοσμικής ιστορίας και της εξέλιξης του ηλιακού μας συστήματος.

Με πληροφορίες από: Enikos