Μια νέα επιστημονική μελέτη προειδοποιεί ότι η έκρηξη μιας πυρηνικής βόμβας σε τροχιά γύρω από τη Γη θα μπορούσε να απειλήσει σχεδόν το σύνολο των δορυφόρων μέσα σε λίγες ημέρες. Οι φόβοι για έναν πυρηνικό πόλεμο στο Διάστημα, ο οποίος θα μπορούσε να καταστρέψει τα συστήματα επικοινωνιών και τους μετεωρολογικούς δορυφόρους, είναι πλέον μεγαλύτεροι από ό,τι πιστεύαμε. Σύμφωνα με ομάδα επιστημόνων, ακόμη και μία πυρηνική έκρηξη θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένες και μακροχρόνιες ζημιές.

Η αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση του διαστήματος και οι κίνδυνοι

Η αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση του Διαστήματος, σε συνδυασμό με τις εντάσεις μεταξύ κρατών, ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές επιθέσεις σε δορυφόρους. Ενώ η δυνατότητα καταστροφής τους με πυραύλους από τη Γη έχει ήδη αποδειχθεί, οι συνέπειες μιας πυρηνικής έκρηξης ενδέχεται να είναι πολύ πιο σοβαρές. Μια ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον Ζάκαρι Πίτερσεν, φοιτητή του Πανεπιστημίου του Ουισκόνσιν-Μάντισον, επανεξέτασε δεδομένα από τη δεκαετία του 1960.

Η ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ακόμη και μία βόμβα θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφές σε τεράστια κλίμακα. Αυτή η διαπίστωση αναδεικνύει την ανάγκη για επανεκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων ενός τέτοιου σεναρίου στην παγκόσμια υποδομή που εξαρτάται από τους δορυφόρους.

Ο κίνδυνος των ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, δεν θα ήταν απαραίτητα η ίδια η έκρηξη. Αντιθέτως, ο κύριος κίνδυνος θα προερχόταν από τα ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας που θα απελευθερώνονταν από τα ραδιενεργά υλικά της έκρηξης. Αυτά τα ηλεκτρόνια θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια τεχνητή ζώνη ακτινοβολίας γύρω από τη Γη.

Μέσα σε αυτή την επικίνδυνη ζώνη θα έπρεπε να διασχίσουν την τροχιά τους περίπου 13.000 δορυφόροι χαμηλής τροχιάς, καθιστώντας τους ιδιαίτερα ευάλωτους σε σοβαρές βλάβες ή πλήρη απώλεια λειτουργικότητας.

Το ιστορικό παράδειγμα της Starfish Prime

Οι επιστήμονες επικαλούνται ως ιστορικό παράδειγμα την πυρηνική δοκιμή Starfish Prime, η οποία πραγματοποιήθηκε το 1962. Η δοκιμή αυτή έλαβε χώρα σε ύψος περίπου 400 χιλιομέτρων πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό. Τα ηλεκτρόνια που απελευθερώθηκαν τότε δημιούργησαν επικίνδυνες συνθήκες για τους δορυφόρους, οι οποίες παρέμειναν για σειρά ετών.

Το περιστατικό της Starfish Prime χρησιμεύει ως μια απτή απόδειξη των μακροχρόνιων και εκτεταμένων επιπτώσεων που μπορεί να έχει μια πυρηνική έκρηξη στο διαστημικό περιβάλλον, επηρεάζοντας την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των διαστημικών συστημάτων.

Υπολογισμοί και έκταση της καταστροφής

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ομάδας του Πανεπιστημίου του Ουισκόνσιν-Μάντισον, μια πυρηνική βόμβα ισχύος ενός μεγατόνου, η οποία θα μπορούσε να εκραγεί σε ύψος 500 χιλιομέτρων, θα είχε καταστροφικές συνέπειες. Συγκεκριμένα, θα μπορούσε να θέσει εκτός λειτουργίας περίπου το 98% των δορυφόρων μέσα σε μία εβδομάδα. Ακόμη και στην περίπτωση που οι δορυφόροι διέθεταν τριπλάσια αντοχή στην ακτινοβολία, το 97% θα μπορούσε να αχρηστευθεί μέσα σε δύο εβδομάδες.

Η έκταση της ζημιάς θα εξαρτιόταν από το σημείο και το ύψος της έκρηξης. Οι ερευνητές εξέτασαν, μεταξύ άλλων, την Ανωμαλία του Νοτίου Ατλαντικού, μια περιοχή όπου το μαγνητικό πεδίο της Γης είναι ασθενέστερο και οι δορυφόροι είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στην ακτινοβολία, καθιστώντας την ένα δυνητικά πιο ευάλωτο σημείο για μια τέτοια έκρηξη.

Μακροχρόνιες συνέπειες και σύνδρομο Κέσλερ

Η καταστροφή των δορυφόρων δεν θα ήταν το τέλος του προβλήματος, καθώς θα ακολουθούσαν περαιτέρω επιπλοκές. Τα συντρίμμια τους θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέες συγκρούσεις, ενεργοποιώντας το λεγόμενο σύνδρομο Κέσλερ. Αυτό το φαινόμενο περιγράφει μια αλυσιδωτή αντίδραση, όπου κάθε σύγκρουση δημιουργεί περισσότερα συντρίμμια, τα οποία με τη σειρά τους προκαλούν νέες συγκρούσεις, απειλώντας ακόμη και τους δορυφόρους που θα παρέμεναν λειτουργικοί.

Παράλληλα, η επικίνδυνη ακτινοβολία θα μπορούσε να παραμείνει γύρω από τη Γη για περίπου δέκα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και οι νέοι δορυφόροι που θα εκτοξεύονταν για να αντικαταστήσουν τους κατεστραμμένους θα αντιμετώπιζαν τον ίδιο κίνδυνο. Σχετικά ασφαλείς από αυτές τις συνέπειες θα ήταν μόνο όσοι βρίσκονται σε γεωστατική τροχιά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta